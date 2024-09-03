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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

救火京華城狂扯高雄國賓　高雄市府：6都「容積率破千」比比皆是

▲▼高雄國賓,熄燈,危老重建,大陸建設,豪宅,愛河首排,房價,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄國賓危老重建，因「容積率1142%」惹議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

台北「京華城」弊案延燒，高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，頻被拿來對比，也遭重新審慎。高雄市工務局今（3）重申，高雄國賓案爭點在於河岸景觀衝突，台北京華城案爭議在於容積給予是否合法，兩案截然不同。另外，六都建物容積率超過1000%，甚至2000%案件，比比皆是，依據相同規定及審查程序，獲得容積獎勵比高雄還多。

針對高雄國賓危老重建計劃案爭議，高雄市工務局今日表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定的建物危老重建評估，程序及標準全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託機構，進行危老建築耐震初評。

高雄國賓危老案，由申請人選定內政部認可的台北市結構技師公會指派技師進行初評，再經由公會進行審查，完成查核。市府工務局受理該危老重建申請，依照全國一致查核標準及程序，給予奬勵容積，並無特例。

▲▼救火京華城扯高雄國賓危老重建，市府反擊「容積率破千」比比皆是。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國賓兩側大樓的容積換算高達2050.7%及1702%，比國賓改建申請的1142%還高。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局說，此案源於國賓與其左右兩側夢萊茵、凱悅等大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議。兩側住戶向市府及民代陳情，國賓改建後將對其造成景觀遮蔽，但這兩側大樓的容積換算更高達2050.7%及1702%，比國賓改建申請的1142%還高。高雄國賓案的爭點在於河岸景觀衝突，台北京華城案爭議在於容積給予是否合法，兩個案件截然不同。

高雄國賓依危老條例改建，容積由商五840%，加上36%危老重建容積獎勵，而獲得的獎勵也沒有達到危老改建獎勵40%上限。工務局表示，台北國賓也是依據一樣的危老條例，經過一樣的審查程序，獲得容積獎勵多給40%，比起高雄國賓還高。

▲▼救火京華城扯高雄國賓危老重建，市府反擊「容積率破千」比比皆是。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲工務局強調，六都建物容積率超過1000%者，比比皆是。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局強調，事實上六都建物容積率超過1000%者，比比皆是，尤其台北市、高雄市城市發展較早，有許多民國82年實施容積管制前申請的各項建案，譬如台北市新光摩天大樓、台北101金融中心大樓、圓山帝寶，容積獎勵等皆近200%。

另外，針對另一起也遭質疑的高雄市遠雄THE ONE案，工務局表示，該案在前市長吳敦義任內發放建照、韓國瑜市長任內發放使照，容積率也達1000%以上。

至於高雄國賓兩側景觀衝突陳情住戶，委請民代索取台北市結構技師公會此案申請危老重建評估報告，工務局表示，考量本案涉及人民安全等公益事項，市府擬依政府資訊公開法，提供陳情單位索閱。

後續市府也會透過都市設計審議、交通影響及環境影響評估等審查程序，嚴格把關改建計畫，維護市民權益。

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高雄國賓改建案危老重建全國標準容積爭議

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