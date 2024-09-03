高雄國賓改建「容積率1142％」引爭議　陳其邁：會嚴加審查

▲高雄國賓飯店改建案因容積率高達1142%，引發爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

台北「京華城」弊案爭議延燒，高雄國賓飯店改建案因為容積率高達1142%，也被重新審視。高雄市議員邱于軒直言，容積率類似土地開發強度，高雄7月淹水有環團就認為跟高強度開發有關聯。對此，高雄市長陳其邁回應，樓層比較高的大樓，必須經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估及環境影響評估等，會針對個案嚴加審查。

原高雄國賓飯店的都市計畫土地使用分區為第五種商業區，自民國82年起即訂定法定容積率為840%，再加上111年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實際核定容積達到1142.4%（840% + 840 x 36%），但尚未取得建照。

不過，邱于軒質疑，高雄國賓的容積是建立在危老重建的法規上，但是國賓怎麼變成「危老建築」，這個鑑定報告內容，卻被高雄市政府列為機密，因為他們說是國賓飯店的智慧財產權，而且結構技師公會也不為鑑定報告的「內容」背書。

她指出，站在市民的角度檢討容積，容積其實類似土地的開發強度，高雄市7月份的淹水，有環團認為就是和高雄市高強度的開發有關聯性，這些問題都還待政府檢討。

▲高市府說明高雄國賓改建「容積率1142％」算法。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對議員提出，獎勵容積率造成建築物高度更高，質疑市區環境、周遭設施是否能夠承受？陳其邁表示，除了依照都市計畫，對於容積或者是建蔽率的一些審查之外，最重要像這種樓層比較高的大樓，還必須經過都市設計審議委員會、交通的衝擊評估以及環境影響評估等專業機構來進行審查，強調「針對個案（國賓），我們會嚴加審查」。

至於未來若再有類似的狀況該如何處理？陳其邁指出，這個是由包括在整個都市計畫裡面，通盤檢討來試算說在哪一個區域、哪一些條件之下，它容積應該要多少。政府也有相關的機制，包括像都更或者危老建築，或者是在其他事項，像綠建築等等，它有不同的一些評定標準。

就整體來說，對於容積率應該多少來做一個通盤的檢討，但陳其邁也強調，其實不是只有容積的一項考量，在建蔽率也是一項考量因素，再加上說其他像交評、環評，還有都市設計審議的審查，這個都要經過審查的程序才能夠取得建照。