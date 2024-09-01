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社會 社會焦點 保障人權

吳音寧曝果菜市場改建案內幕　酸柯文哲氣急敗壞：像被戳中要害

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

前台北市長柯文哲因京華城弊案遭聲押禁見，曾在柯市府時期擔任北農總經理的吳音寧，在臉書發文，當初她為了第一果菜市場改建案，多次提出可節省11億且更符合市場需求的新方案，卻遭柯置之不理，之後柯在議會被質詢時，還怒嗆議員「你是在質疑我們貪汙嗎？」直呼柯文哲當時的反應「像是被人戳中了什麼心虛的要害」，強調事情會越查越明朗，必將水落石出。

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,市長柯文哲,北農總經理吳音寧。（圖／記者季相儒攝）

▲吳音寧（左）曾在柯文哲（右）時期擔任北農總經理。（圖／ETtoday資料照）

吳音寧表示，當時她就任北農總經理後召開第一果菜市場改建會議，發現韓國瑜時代提給柯文哲的改建方案根本不符合實際的市場需求，「若花費100多億公帑，最後卻蓋壞了市場，不只影響北農，更會影響全台灣的蔬果產銷」，為此她到日本考察多方研究後，在2017年9月22日正式向市府提出新版改建方案，挑高市場樓層、改善拍賣空間，讓進卸貨的空間更流暢，減少大禮堂空間設置，同時也能節省11億元經費。

▲▼吳音寧 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳音寧表示當年她提出可節省11億元的改建方案，卻遭柯置之不理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳音寧說當時她多次去找柯文哲協調，希望市府能採納新版方案，但柯一直置之不理，直到2018年8月簡舒培議員質詢柯文哲是否知道新版改建方案可節省11億，柯文哲一聽就動怒，生氣罵「你是在質疑我們貪汙嗎？」、「你是在指控我們多花錢嗎？」、「她懂什麼東西？」

吳音寧形容，當時柯文哲氣急敗壞的樣子「像是被人戳中了什麼心虛的要害」，並提到2017年10月18日應曉薇曾帶著威京集團的顧問吳順民到第一果菜市場進行會談，質疑柯文哲「當時為什麼不採納一個更適合市場運作且節省經費的改建方案，如果採納就能控制預算，之後也不用進行減項發包，也不用在多編50億人民的納稅錢給威京集團的子公司中華工程」，強調「我相信，事情越查越明朗，必將水落石出」。

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