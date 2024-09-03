高雄男駕車遊屏東海神宮　回程沒電慘了...里港警即救援

▲里港警分局泰山、新南聯合服勤所副所長張泄文、警員黃俊堯助王姓駕駛返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市王姓男子駕駛自小客車到屏東縣高樹鄉海神宮旅遊，回程停在高樹鄉三民路一家超商購買物品後發現車輛無法啟動，第一時間想到求助里港警分局員警，警方趕到研判係電池沒電，拿巡邏車內備用救車線協助發動，讓他順利平安返家，王男頻頻向員警道謝。

里港警分局泰山、新南聯合服勤所副所長張泄文、警員黃俊堯於日前午間接獲王姓男子指車輛停在高樹鄉三民路段無法發動，立即趕往現場理。

泰山新南聯合所所長孫志忠表示，王姓車主駕車自小客到高樹鄉海神宮玩，回程停在三民路一家超商購買物品後，準備開車返家，但多次嘗試啟動引擎均告失敗，警方到場發現可能是車子電池沒電。副所長張泄文主動施以援助，拿出備用救車線協助他發動引擎救援，經過幾分鐘的操作，車輛順利發動。

分局長温基興肯定張、黃二員熱心為民服務之舉。警方呼籲，車輛平時應定期保養，請專業保養廠技師仔細檢查各項車輛機件，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他燈號、機件有無故障，才能確保行車安全，若行駛中遇車輛發生故障，務必保持冷靜，儘速將車輛移置安全處所，並放置警告標示，避免後車追撞，才是安全上路不二法門。