16歲男沒發現被「世界第二毒蛇」咬傷　一進門就倒下腦出血身亡

▲少年在自家院子被毒蛇咬傷。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名16歲少年在自家後院被有「世界第二毒蛇」稱號的東部棕蛇咬傷，然而第一時間他沒有察覺，以為腳只是不小心受傷，回到屋內後突然失去知覺倒下，由於毒液已經蔓延全身，送醫後不治身亡。

16歲少年霍蘭(Beau Horan)25日在昆士蘭州格列士敦市(Gladstone) Wurdong Heights區自家整理院子時腳部受傷，返家後他立即倒下、陷入昏迷。妹妹表示，她曾在院子內看到東部棕蛇的身影，懷疑霍蘭是被毒蛇咬傷。

家人緊急將霍蘭送醫，由於他被毒蛇咬傷後第一時間沒有處理，等到發現時毒液已經蔓延全身，醫護人員緊急注射抗蛇毒血清，然而他陷入昏迷時又被發現腦出血。

霍蘭3天後仍被宣告不治身亡，讓親友們聽聞噩耗都十分傷心。親友表示，「這件事發生在接近聖誕節時，真的是太可怕了，他們是一個非常和藹的家庭，不敢相信會發生這種事」。

捕蛇專家表示，東部棕蛇(Eastern brown snake)是澳洲當地十分常見的毒蛇，其毒液非常危險，可在15分鐘內奪命，被認為是世界上第二毒蛇，僅次於同樣也是產於澳洲的太攀蛇(Taipan)，由於東部棕蛇咬人通常無痛，使得受害者不容易察覺自己被咬傷。

親友幫忙死者家屬設立的募款活動，已募得超過21,330澳元（約台幣45萬元），家屬目前仍無法確定，造成霍蘭腦出血的原因是否與被蛇咬有關，最後決定將兒子的器官捐贈、遺愛人間，也希望兒子的故事能幫忙警惕大眾對於被蛇咬傷的風險。