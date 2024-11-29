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全球首例！澳洲通過新法「16歲以下禁用社群媒體」　違者罰10億

▲▼兒童使用手機,手機,小孩。（圖／CFP）

▲澳洲祭出新法，禁止16歲以下未成年人使用TikTok等社群平台，掀起廣泛爭議。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲議會28日通過《社群媒體最低年齡法案》，禁止16歲以下的未成年人使用社群媒體平台，違者平台將面臨最高5000萬澳元（約新台幣10億元）罰款。然而，相關法案卻引發了廣泛爭議，專家及倡導團體憂慮禁令可能推動青少年轉向暗網，或加劇心理孤立，同時也面臨執行細節模糊等問題。

綜合外媒報導，這項由工黨總理提出的法案聲稱，社群媒體對澳洲年輕人的心理健康構成明確危害，隨後參議院在28日以34票對19票通過法案，未來平台需採取合理措施確保用戶已年滿16歲，否則將面臨最高達5000萬澳元的罰款，而違反規定的未成年人或其父母則不會受罰。

這項新法將在12個月後生效，目前涵蓋的公司可能包括X、TikTok、Instagram、Facebook等多個平台，至於YouTube則因具有教育用途，未被列入其中。此前，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，社群媒體在帶來社會效益的同時，也正在造成社會危害，甚至淪為犯罪工具。

然而，相關法案通過後，支持與反對聲音掀起了激烈對立。YouGov最新調查顯示，澳洲有77%人支持禁令，明顯高於8月的61%，然而當地卻有140名學者聯名致函反對，認為禁令可能對使用平台的兒童造成更大風險，並干涉其參與與表達權利。澳洲人權委員會也對此法案持保留態度。

與此同時，報導稱，由於新法規定社群媒體平台不得強制用戶提供如護照等個人資料，卻未具體說明如何驗證年齡，導致執行面臨多重挑戰。此外，學者也擔心，新法通過後將導致青少年轉向暗網，或使其進一步感到孤立。預防自殺組織等機構則呼籲政府放緩步伐，與利益相關者進行更深入的協商與溝通，避免政策適得其反。

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