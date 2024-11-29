AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」！　不甩酸民大方曬孕肚

▲29歲的史佳蕾與繼兄結婚生子。（圖／翻攝IG@tayoricci、scarletvas，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）宣布懷上「繼兄」的孩子，儘管被網友抨擊「很奇怪」、「很噁心」，但她依然經常發布夫妻倆的甜蜜日常，甚至大方曬出懷孕照片，「老實說，這不會影響我們，因為我們擁有彼此。」

澳洲新聞報導，史佳蕾和丈夫泰約（Tayo Ricci）在墨爾本長大，13歲那一年因為共同朋友而認識，稍後他們的父母結婚，才成為一家人。儘管2人從朋友升格繼兄妹，卻仍愛上了對方，去年9月在希臘結婚，如今即將迎來第一個孩子。

隨著史佳蕾公布喜訊，夫妻倆不尋常的關係，再度招致網友攻擊。她強調，自己跟泰約「絕對沒有血緣關係」，「我不太看留言區，但如果我這麼做了，我實際上會笑出來。我們覺得酸民很逗趣。」

史佳蕾是一名女演員，曾經短暫演出熱門肥皂劇「Neighbors」，如今也在成人平台OnlyFans經營頻道，而泰約則是一名歌手。夫妻倆各自都有成功的事業，合拍影片也總是爆紅，「我們沒有意識到『繼兄弟姊妹』的內容這麼受歡迎，或許是因為它很罕見？」

夫妻倆過去5年旅居美國，最近才又搬回澳洲，儘管仍在重新適應家鄉生活，但已經等不及與女兒見面。