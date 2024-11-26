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「峇里9人幫」運毒被逮槍決、終身監禁！　印尼談判遣返5囚犯

▲▼新冠肺炎影響／峇里島一名水上運動公司的員工經過人潮稀少的等待室。（圖／路透）

▲「峇里9人幫」運毒被逮，印尼研議遣返5囚犯。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

9名澳洲人19年前涉嫌在印尼度假勝地峇里島運毒，企圖走私當時價值超過400萬澳元（約台幣8430萬元）的海洛英遭逮捕，全數被判處死刑、有期和無期徒刑，9人幫裡剩餘的5名囚犯均被判終身監禁，印澳兩國正在談判遣返事宜，若達成協議，將讓他們回到澳洲繼續服刑。

案發於2005年，涉案的「峇里9人幫」試圖從當地走私海洛因被捕，2015年當局不顧澳洲強烈反對，槍決了其中兩名主腦陳子維（Andrew Chan）和蘇庫馬蘭（Myuran Sukumaran），澳洲召回大使以示抗議，導致兩國外交關係一度破裂；2018年9人幫中唯一的女性勞倫斯（Renae Lawrence），原本被判無期徒刑，上訴後減刑並獲釋出獄，同年，還有另一名越南裔澳洲籍男子癌逝。

剩下的5人均依運毒罪名被判處終身監禁，在印尼服刑，每年國慶前，5人都會提出申請減刑，但都沒有得到回應。近日印澳官員紛紛向外媒證實，雙方正在談判遣返協議，由於雅加達沒有國際囚犯移交的標準程序，但會盡快處理此案，還強調對方必須承認印尼的司法程序，若雙方達成協議，印尼可能是放5人回到澳洲繼續服刑。

▼9人幫涉嫌走私8400萬的毒品。（圖／達志示意圖）

海洛因,毒品,吸毒,示意圖,針頭。（圖／達志示意圖）

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