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雲林企業誠信雙語論壇　以廉政為橋梁深化國際友誼

▲雲林縣政府舉辦2024年首場「科技法遵智慧經濟」企業誠信國際雙語論壇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府舉辦2024年首場「科技法遵智慧經濟」企業誠信國際雙語論壇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（2）舉辦2024年首場「科技法遵智慧經濟」企業誠信國際雙語論壇。旨在促進企業誠信與法令遵循，並推動公私部門攜手實踐ESG國際標準，包括來自馬尼拉經濟文化辦事處及駐台北印尼經濟貿易代表處等約200名來自產官學界的代表參加，並透過論壇成立「企業服務廉政平台」。

邀集產官學與馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長朱靖雅、駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Mr. Bayu Nugroho、外交部雲嘉南辦事處、雲林科技工業區廠商協進會及轄內農漁畜牧產業、環保業務等相關企業團體業者約200名代表，規劃「科技法遵．誠信治理」及「公私協力．標竿分享」二大主軸，並透過論壇成立「企業服務廉政平臺」，啟動企業服務聯繫機制，強化簡政便民措施、協助企業建構廉政誠信治理網絡，並藉由廉政打開國際之路。

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔及產業界龍頭聯發科技股份有限公司資深副總經理暨法務長宿文堂進行「企業誠信與消費者保護」及「產業轉型下的營業秘密管理」專題演講，深度解析如何在數位時代維護企業誠信，並保障消費者權益；宿法務長分享在產業轉型過程中，有效管理營業秘密的策略與挑戰。

▲雲林縣政府舉辦2024年首場「科技法遵智慧經濟」企業誠信國際雙語論壇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府舉辦2024年首場「科技法遵智慧經濟」企業誠信國際雙語論壇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

並邀請台灣透明組織前理事長徐仁輝及法務部廉政署防貪組組長邱滄霖就科技產業下的「廉潔誠信經營」、「智慧財產法遵」、及「揭弊保護制度」等進行進行跨域交流對話，以深化政府與企業之間的夥伴關係，凝聚各界企業團體對誠信經營之共識。
 
在「公私協力．標竿分享」主題中，邀請國立中正大學法學院副院長廖宗聖及國立中興大學法律專業學院助理教授洪瑩容分別就「淨零排放與ESG：挑戰或機會？」及「科技轉型下勞動法之挑戰」等進行專題演講。

廖副院長將解析在推動淨零排放目標和ESG標準過程中的主要挑戰與機遇，而洪教授將探討科技轉型對勞動法規範的影響及應對策略。並邀請縣府計畫處處長李明岳與臺灣雲林地方檢察署主任檢察官朱啟仁深入探討「ESG永續實踐」及「企業社會責任」等議題，以促進產官學跨域交流與共識凝聚。

縣長張麗善致詞表示，此次論壇是雲林首次以雙語形式舉辦的活動，目前雲林正積極由傳統農業縣朝向「農工商科技城」方向邁進，透過九大產業園區擘劃，期盼青年回流，誠摯邀請國內外企業到雲林投資，從廉政作為基礎，攜手朝向誠信經營與永續發展SDGs的目標邁進，讓環境永續，前進雲林2030，推動雲林成為一個農工商並進的科技城。

►聽Podcast #我在案發現場

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