斥資550萬改善西螺程氏家廟周邊　預期帶動地方景點共榮

▲雲林縣議員李明哲表示，西螺程氏家廟所在地不僅為全台程氏族人的根源中心，早期更於家廟現地興辦私塾，賢才輩出，貢獻社稷良多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為強化西螺鎮程氏家廟周邊環境，並改善中山路至埔心路及埔心路至東南路交通，斥資550萬進行程氏家廟周邊景觀改善工程，預計明年農曆年前完工，另埔心路鄰近道路工程合計斥資近6000萬甫完工通車。縣長張麗善特率縣府團隊前往兩處現場分別向鄉親進行施工及竣工說明會。

城鄉處長林長造表示，「西螺鎮程氏家廟周邊景觀改善工程」計畫除了涵蓋原有的墨水池空間外，更納入墨水池周邊閒置空間的景觀環境改善重整，強化環池步道動線及增設休憩設施，保留原有的大樹，提供優質公共開放空間營造，重新營造西螺鎮程氏家廟墨水池的整體風貌；目前已完成工程發包，工期120天，預計於2025年農曆過年前完工啟用。

▲雲林縣政府為強化西螺鎮程氏家廟周邊環境景觀的重整，並改善西螺鎮中山路至埔心路及埔心路至東南路交通，斥資550萬進行程氏家廟周邊景觀改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善表示，該工程的建設不僅重整西螺鎮程氏家廟周邊景觀，更可凝聚西螺在地鄉親，打造成為西螺在地印象深刻的重要地標。工程完成後將提供程氏家廟每逢慶典及新年期間湧入大量的程氏族人及外地訪客優質觀光品質，營造成為遊客環台優質休憩停留點，塑造成為西螺特色地標，以此達到觀光客駐足與回流之目標，帶動西螺區域景點及相關產業共榮發展。

雲林縣議員李明哲表示，西螺程氏家廟所在地不僅為全台程氏族人的根源中心，早期更於家廟現地興辦私塾，賢才輩出，貢獻社稷良多。多年來鄰近居民意見不一，遲遲未能進行改善，感謝張縣長團隊的用心及經費籌措，終能於今年來進行改善，給居民一處休閒的好去處。

縣長張麗善表示，「雲林縣西螺鎮埔心路至中山路道路改善工程」及「雲林縣西螺鎮埔心路至東南路道路改善工程」位於社口支線大排旁，北從東南路、南至中山路止，長久以來社口支線排水路排水不順，逢暴雨易有淹水情形，經地方民眾陳情並在李明哲議員提議下，將路段改以箱涵方式施作，不僅拓寬路面便利通行，亦避免蚊蟲孳生。

交工局長汪令堯補充說明，兩案工程係由雲縣府向國土署爭取前瞻計畫經費辦理。此外，針對西螺鎮河南里埔心路路面，縣長張麗善接獲李明哲議員為陳情民眾請願埔心路路面年久破損，管線單位挖掘回填不均造成凹陷且龜裂，立即指示辦理改善工程，並於今年7月20日完工。李明哲議員感謝縣政府及交工局團隊努力，打造大西螺地區為一個交通便利又舒適的生活圈。

▲「雲林縣西螺鎮埔心路至東南路道路改善工程」以箱涵方式施作，不僅拓寬路面便利通行，亦避免蚊蟲孳生。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

