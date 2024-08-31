斗六人行道整面突崩塌「秒變V字形」機車慘掉洞裡　驚快畫面曝

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林縣斗六市文化路上出現天坑！一段人行道於今天午9點時突然崩塌，現場兩輛停放的機車也陷入坑洞，所幸無民眾傷亡，斗六警方及市公所獲報後，先將現場圍起，希望盡速進行搶修。

▲雲林斗六市文化路上人行道出現天坑。（圖／蔡佩旻翻攝，下同）

根據監視器畫面，只見文化路一段人行道，原本就有一道裂縫，今天早上突然裂縫加大，有三分之二的路面面積大片崩塌，導致兩台停放在上面的機車瞬間陷落，還好沒有行人遭到波及，相關單位已緊急封路，希望在最快時間內復原。