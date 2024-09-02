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社會 社會焦點 保障人權

雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

▲不求人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林小二女童參加成長營遭老師以「不求人」打傷。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民間社團開辦暑期成長營竟傳出而虐事件，雲林一名女學童疑被打手背、屁股致紅腫瘀青。經查，該成長營班級有多名學生都曾有被打或看見其他人被打，該班成長營老師坦承持「不求人」打孩子手背，但聲稱有經家長同意，事件曝光後，雲林縣政府已要求該名老師在調查結果出爐前不得與學生接觸。

雲林縣府社會處8月29日獲報疑似虐童案件，一名小二女童8月16日在成長營被老師打手背、屁股，家長的友人得知後通報縣府，社會處獲報後隨即展開調查，承辦成長營的是民間社團獲社會處補助開辦，該社團在學期間也曾獲教育處補助開辦夜光天使班，協助兒童課後照顧。

據了解，女童與媽媽因故暫住友人家，媽媽擔心上班導致孩子課業無人指導，將女童及女童的姊姊送到該社團開辦的夜光天使班，進而在暑假也持續參加社團開辦的成長營。8月16日女童因在成長營被打到手背、屁股都瘀青紅腫哭鬧，母親發現雖立即拍照存證，但因該社團在她最無助的情況下同意幫忙照顧孩子，加上擔心告發後孩子下課後無處去，最後因友人發現孩子傷勢，才趕緊通報社會處。

經社會處調查，涉嫌打孩子的「老師」並未在核定補助計畫的師資名單內，屬義務協助的工作人員，孩子都稱他老師，而該名老師亦坦承有處罰功課未按時完成或是上課不專心的孩子，但並未打孩子屁股，否認屁股傷勢是他所為，並說處罰是經家長同意。對此，該班有數名學生都坦言曾有被該名老師打過，或看見老師處罰其他人，也會罰半蹲，若飯吃不完，會在飯裡面加入辣椒處罰孩子吃完。

該社團負責人則表示，有處罰學生，但沒有虐童，而且家長都知道，打孩子的手背手指頭是為分散痛楚，處罰是希望孩子能夠認真學習，家長的友人在尚未查證清楚前就公開影射，涉及毀謗，社團開辦夜光天使班、暑期班多年，深獲家長信賴，從10名學生增加到現在38名，若真有虐童，家長怎麼會放心讓孩子來。

雲林縣政府社會處表示，女童及姊姊現由母親友人收容，開學後改上學校的課後照顧班，目前將暫緩受理該社團的兒童營隊性質的補助計畫，也將召開會議，依調查事實，若違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，將裁罰6到60萬元。

另，因該社團學期間有獲縣府教育處補助開辦夜光天使班，教育處表示，該名老師是夜光天使班雇用的臨時人力，負責協助老師指導課業，已要求該社團不得讓該名老師與學生接觸，本學期的夜光天使班補助計畫尚未核定，會納入考量。

教育處強調，全縣夜光天使班的師資、雇用人員事先都要檢附良民證，且不可有不適任經驗，將針對該事件召開不適任人員認定會議，未來會加強夜光天使班師資的在職訓練，加強對孩子的照顧專業，並加強訪查頻率。至於受害的孩子，會加強關注孩子的身心輔導，及後續協助。

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