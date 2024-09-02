台大雲林分院延攬18醫師擴充醫療專科　力求提升在地醫療水平

▲台大醫院雲林分院今日舉行新進主治醫師介紹記者會，12種專科共18位主治醫師加入，具體實踐成為創新的醫療基地及醫界桃花源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院每年延攬優秀主治醫師加入服務行列，今（2）日舉行新進主治醫師介紹記者會，包含內科部、婦產部、小兒部、精神醫學部、老年醫學部、環境及職業醫學部、急診醫學部及影像醫學部，等12種專科，共18位主治醫師加入，具體實踐成為創新的醫療基地及醫界桃花源。

副院長洪健清表示，台大雲林分院今年力邀曾赴及美國哈佛大學醫學院且擔任老年醫學研究員的陳人豪醫師加入老年醫學部，其專精於老年醫學、老年醫學流行病學及整合照護，目前任職老年醫學部主任，提供年長者診治的友善與專業服務。

婦幼醫學中心主任徐明洸副院長表示，現代人生活習慣改變，不孕比率逐年提升，透過生殖醫學，可更有效完成生育的目標。生殖中心今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」，此次從台大醫院婦產部派賴祈廷醫師和蔡奇桓醫師都是專精於不孕症的醫師，助力提高生育率目標與任務。

另外，雲林縣長期以來一直面臨著嚴重的小兒科醫師匱乏問題，除逐年擴大兒科人員規模與涵蓋度，更於2023年8月開始提供固定時段兒科急診服務，此次有3位兒科醫師加入，分別為小兒腸胃科朱婕瑜醫師、小兒心臟科鄭又寧醫師、張乃勻醫師，期待未來可提供全時段兒科急診服務，比照醫學中心等級的兒童專科醫師負責第一線急診看診服務。



副院長江文莒表示，台大醫院雲林分院是雲林縣是唯一重度級急救責任醫院，除有完備的急救醫療儀器，專科醫師的挹注，將有效提昇急診醫療品質，今年急診醫學部持續注入新血，分別為高柏軒醫師、李鴻瑋醫師、黃郁文醫師。急診部擁有充足優質的主治醫師群，讓急重症患者能盡速得到完善醫療，把握黃金時間，搶救寶貴性命，實現重大外傷「零轉出」的目標。

為深耕在地地區民眾需求，妥善照護雲嘉地區職業災害勞工並減少其跨區就醫之困擾，於2014年設立職業醫學科，並陸續成立「職業傷病診治整合服務中心」及「農業環境與職業健康中心」，今年環境及職業醫學部新聘魏志阜醫師，以提供勞工、農民完整的職業傷病之預防、診斷、治療、復工及職業災害權益諮詢等服務。



院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院逐步完成雲林縣最缺的「急、重、難、罕」等病症醫療拼圖，近年大力全方位推動「攬才、育才、留才」的各種計畫與作為，持續延攬泌尿部余宏政教授、外科部胡瑞恒教授及小兒部王主科教授，多位教授級特聘主治醫師及優秀主治醫師加入雲林分院的陣容，一路深耕在地不斷蛻變與茁壯。

讓全民都能獲得健康覆蓋，讓在地醫療不再是夢想，實現臺大醫院各分院在臺灣肩負的醫療使命，讓臺大醫院雲林分院能成為矗立在嘉南平原上的醫療燈塔，及民眾最安心與信賴的大學醫院。

18位新進醫師名單如下：

1. 內科部：胸腔科周君穎醫師、腎臟科王瑋醫師、毛方聖醫師、感染科吳宗祐醫師、風濕免疫科黃立恒醫師

2. 婦產部： 陳怡婷醫師、賴祈廷醫師、蔡奇桓醫師

3. 小兒部：小兒腸胃科朱婕瑜醫師、小兒心臟科鄭又寧醫師、張乃勻醫師

4. 精神醫學部：陳君豪醫師

5. 環境及職業醫學部：魏志阜醫師

6. 老年醫學部：陳人豪醫師 (老年醫學部主任)

7. 影像醫學部：蔡育典醫師

8. 急診醫學部：高柏軒醫師、李鴻瑋醫師、黃郁文醫師