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社會 社會焦點 保障人權

館長2度現身北檢聲援柯文哲！喊話檢方拿出證據：不然就放人

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，8月31日遭檢方聲押禁見，北檢大門聚集大批小草支持者聲援。「館長」陳之漢今天（1日）下午再度現身北檢，公開聲援柯文哲，向檢調喊話「柯文哲的貪污證據到底在哪裡？」要檢察官拿出來效率，不然就放人。

▲▼館長陳之漢 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲館長陳之漢連續2天現身北檢大門聲援柯文哲。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

館長表示人在做天在看，民進黨要消滅柯文哲的支持者是不可能的事，「你們以為幹掉柯文哲，這300萬票就是民進黨的嗎？不可能」，還要國民黨不要得意忘形「你以為幹掉了第三勢力，下一個就幹掉你」。

館長說「現在民進黨在幹的事，就是我搜不到錢就用拼的，如果你這樣聲押，那以後任何人都得押了」，他強調至今仍未看到柯文哲犯罪的有力證據，「那如果說他的老婆（陳佩琪）去ATM匯錢就是犯罪，你各位有機會ATM匯錢，你們全家都犯罪」，呼籲檢方拿出證據，不然就放人吧。

▲▼館長陳之漢 。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，館長認為檢方以圖利罪（事實上還有收賄）聲押柯文哲很牽強，「圖利罪其實是沒有錢，就是我認為你圖利他，那任何人都可以圖利，例如都更，每個縣市首長只要敢蓋印章，那是不是每個都要抓去關，那一下子用起來幾千億的利益，比京華城大多了，如果敢蓋章今天就是犯罪，每個縣市首長敢蓋章的是不是就都會出事。」

館長也提到高雄國賓都更容積率1142％，他表示「以我的角度，我也相信他沒有貪污啊，我是拿來做比較，容積率比柯文哲更大，但是我也不會說他貪污啊，可是860%你就說確定他圖利，那是不是以後超過860%全台灣都收一收，都要抓去關壓回來3天」，認為檢調是針對柯文哲，「莫名其妙啊，你就針對他（柯文哲）嘛，其實就是很簡單嘛，這就是個劇本嘛。」 

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