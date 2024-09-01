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柯文哲晚上交保or羈押？　律師曝業界風向：可能性再提高！

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，被北檢聲請羈押禁見，今天將召開羈押庭。律師林智群8月31日曾指出，從周五開始，柯文哲就有幾個策略可以選，「可是他選了一個最不好的選項。」今日他則發文，一開始認為柯文哲交保的可能性比較大，結果現在看起來，羈押可能性又提高了。

林智群今日下午在粉專「林智群律師（klaw）」表示，一開始認為阿北交保可能性比較大，可昨天阿北堅持回家被逮捕、聲請提審被駁回，他就覺得法院羈押可能性提高到6成。今天看到一條新聞，感覺羈押可能性又提高了。

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只見他在新聞內文中圈出好幾個關鍵詞，包括「限制閱卷庭」、「手寫筆記卷證重點、不得影印拍照」、「開完聲押庭，須繳回所有卷證筆記、不能外流」。林智群就說明，檢察官很少聲請「限制閱卷」，「一般情況下，律師開羈押庭前，可以閱卷（拍照、影印都可以），開庭後也可以保留閱卷資料，因為後面訴訟還需要用到。」

可此案中，「檢察官聲請限制閱卷，法院准了，不但要求律師「不能」拍照、影印，只能抄寫（這個很靠背，卷那麼多，只能抓重點抄），然後開庭結束，還要把抄寫資料繳回。」這表示法院認同檢察官的想法，防範被告知到資料後，出去滅證、串供。

既然這麼防範，那將被告羈押，就是可以徹底防止被告做這些動作可能性的最佳手段，也因此才覺得，柯文哲被押的可能性又提高了。最後他還提到，「臉書上有律師道長發起調查，覺得會交保的選1，羈押的選2，結果大部分律師選2。」

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