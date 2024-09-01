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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直言吳怡萱不該嗆記者！　黃揚明：把質疑都打成敵人只會更不利

記者郭運興／台北報導

民眾黨今（1日）召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會，卻意外發生插曲，一名記者在記者會結束時，繼續追問疑點，民眾黨發言人吳怡萱怒嗆，「現在是怎麼樣」、「還有什麼問題沒回答你」。對此，媒體人黃揚明表示，今天記者節嗆記者的發言人，是不適任的，這個時間點，民眾黨需要更多「朋友」，不是急著把質疑聲音打成「敵人」，這樣對民眾黨在媒體輿論戰場上，只會更加不利。

▲▼民眾黨發言人吳怡萱出席記者會，卻與提問記者槓上。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲民眾黨發言人吳怡萱出席記者會，卻與提問記者槓上。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

黃揚明於臉書表示，記者節嗆記者的發言人，是不適任的，也完整說為什麼「發言人」不該在記者會上嗆記者。今天記者會上，無論記者水準有多差，終究是這場記者會邀請來的「客人」，在場的民眾黨立委、前立委、中央委員要怎麼嗆檢調、嗆在場的記者沒水準，那都是可受所有觀看記者會直播的觀眾公評的。

黃揚明說，但唯獨「發言人」這個角色不行這樣做，一個企業、政府機關、政黨的發言人，扮演的角色就是「機構與媒體的橋樑」，沒有「上下部屬關係」，這樣的角色是在「公共關係」領域中，建構機關形象很重要的一環。記者有沒有水準，代表的是他背後所代表的媒體本身是否在乎，民眾黨支持者認為特定媒體不友善也不是新聞。

黃揚明認為，但是身為政黨發言體系一份子，職務所需的就是扮演好與媒體的橋樑溝通角色，而不是扮演「糾察隊」。記者會時間到了，若還有在場記者有疑問，拿起麥克風追問，發言人可以讓他盡量問，若問出的問題很沒水準，觀眾或支持者們心中自有一把尺，在場的受訪者也可以指正其問題的邏輯謬誤。

黃揚明指出，現在這個時間點，民眾黨形同危急存亡之秋，需要的是更多「朋友」，不是立場挺柯才叫朋友，也不是急著把質疑柯文哲的聲音都打成「敵人」，這樣對民眾黨在媒體輿論戰場上，只會更加不利。而小草任意出征，對柯文哲的官司也沒有任何幫助，柯文哲晚上8點仍得面對司法羈押庭的考驗。

黃揚明再指，民眾黨現在全黨，慌亂無章。若要支持者在烈日下抗爭，走上指控政治、司法迫害的「群眾路線」，就要有十足把握柯文哲在司法攻防中不會翻車。否則，若柯文哲倒，民眾黨也一起陪葬。

黃揚明提到，越慌亂的局面，一個政黨越該冷靜面對。過去民進黨從黨外時期起到創黨，靠大量非國家機器掌控的媒體人聲援，在輿論戰中取得正當性，進而成為能與國民黨抗衡、甚至取而代之的大黨。

最後，黃揚明強調，民眾黨全黨所有人都可以嗆記者，就是發言人不適合。還是那句老話送給出征的柯粉，請好好珍惜柯文哲在政壇的每一天。

▼ 民眾黨【檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名】記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 民眾黨團【檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名】。（圖／記者呂佳賢攝）

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