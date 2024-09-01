女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

▲北市女高職生控訴，遭不明人士噴灑白色不明液體。（圖／CFP，示意圖）

記者楊惠琪／台北報導

一名就讀北市某公立高職女學生昨控訴，從今年3月起衣服、水壺等物品在校內遭人噴灑白色不明液體，向校方通報卻遭冷處理，甚至上網PO文說明案件過程，校方還來電要求撤文。校方今表示，此案已於5月啟動性平調查，目前仍在法定調查期限內，強調沒有強迫學生刪文，只是去電向家長說明處理進度，絕對沒有吃案問題。

女學生在知名網路論壇控訴，從今年3月起發現水壺內有白色不明液體，之後又在外套、衣服上發現黃垢與口紅痕跡，隨即向校方通報，但教官竟說，跟學校無關，是她自己沒收好東西，感受不到學校有提供協助，甚至上網說明案件細節，還接到學校關切電話，要求撤文，質疑學校是否有規定做性平通報。

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校方今表示，5月22日收到警局來函後，隨即依規定通報、啟動性平調查，性平調查通常進行3個月，必要時可延長1個月，目前都還在法定調查期間內，絕對沒有吃案，後續也會依據性平調查結果進行後續處置。

校方指出，得知女學生在網路發文，擔心學生誤會此案已經調查結束，才會去電向家長說明，案件仍在調查階段，一定會保障女學生權益，坦言希望家長轉告女學生，能否將錯誤資訊先拿掉，家長當下回覆會轉達，但不保證會刪文，學校也予以尊重。校方強調，並沒有強迫刪文，只是說明調查進度，避免學生和家長誤會。

台北市教育局表示，學校在知悉有疑似性別事件後，即依法進行校安通報，並在3日內召開會議決議受理，目前正依法調查中，並提供被行為學生相關輔導及協助，未來學校將依調查結果及決議進行後續輔導處遇事宜。