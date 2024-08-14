　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

校園健康體適能及飲食教育行動計畫　黃偉哲表揚績優學校

▲台南市教育局推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」， 14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」， 14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局自108學年度起在全市281間國中小推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，以提升學童健康體位與培養健康飲食觀念，14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。

活動藉由成果影片與大光國小謝采妤與林青緗同學精彩的答喙鼓表演展開序幕，仁光國小吳永清校長進行成果分享，再由黃偉哲市長頒獎表彰執行優異的學校，並鼓勵各校繼續努力，為孩子們打造健康的校園環境。

黃偉哲市長表示，培養學生的健康飲食意識，並協助他們建立良好的運動習慣，是台南市重要教育政策之一，在全市281所國中小學的推動下，欣見普及化運動參與人數的增加及體位適中率的提高，本學年度健康體位適中率國小提升1.7%，國中提升1.3%，也在各項中央健康促進評比中屢獲佳績，更獲首屆「卓越縣市獎」殊榮，成效卓著。未來期能持續增進孩童均衡飲食知能，深化健康態度及觀念。

▲台南市教育局推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」， 14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，校園健康體適能及飲食教育行動計畫自2029年推行以來，在飲食教育方面，已建立營養知識地圖，依不同教育階段學生進行影片內容分類，並產出近150部自製影片、100餘張主題海報，112學年度也由營養師及健體領域教師聯手設計飲食教案及教具，以大型彈珠檯教具結合教案，讓學生在活潑有趣的遊戲過程中，輕鬆學習飲食知能和營養知識。更彙編歷年「餐前5分鐘飲食教育海報」、製作實體書籍與電子書，讓學校可結合課程、晨間閱讀與生生平板政策，讓飲食營養教育從日常生活中漸進培養，引導學生主動學習，健康成長。

在體育方面，教學團隊透過SH150、體育教學樂趣化取代單向體適能測驗，並推廣普及化運動如樂樂棒球、大隊接力等，利用社團活動、辦理體育競賽提供孩子多元運動機會，培養學生團隊及合作精神，以促進健康體適能，從生活中體會運動的樂趣；再藉由健康護照，完整紀錄每日飲食與運動紀錄，從個人擴及至家庭，促進親子共學，共同提升健康意識。

▲台南市教育局推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」， 14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步說明，鼓勵學生在忙於課業的同時，也不忘保持正向的心態與健康的身體，112學年度「校園健康體適能及飲食教育行動計畫」績優學校選拔，仁光國小、佳興國中、東興國小、大成國中、新進國小及安南國中推展成果豐碩，分獲各分組第一名之殊榮肯定，其中仁光國小、東興國小、新進國小及佳興國中更連續兩年蟬聯冠軍，成為校園健康體適能及飲食教育行動計畫示範學校。

台南市112學年度校園健康體適能及飲食教育行動計畫分組第一名學校各具特色。仁光國小透過宣導講座、健康課程、校園自給農園、烘焙實作等活動，指導學生認識「健康飲食金字塔」的飲食原則；並提升SH150在校園實施的普及度，養成規律運動習慣。

東興國小推動「健康飲食說Hello」，各學年健康與體育課程融入健康飲食的正確觀念、推動午餐每週一蔬食；同時積極推動SH150策略，推行班級晨跑活動，鼓勵學生到戶外活動；實施多元運動社團，讓學生從比賽中得到樂趣與榮譽並增進體能，讓身體更健康。

▲台南市教育局推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」， 14日於永華市政中心辦理112學年度成果發表記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新進國小推行「飲水思源、食米知恩」，並結合周邊資源，連結飲食、環境及農業，帶領師生邁向「共好食代」，與東山國小合作共學，獲得師生一致好評；培育全體師生運動知能，激發運動動機與興趣，養成規律運動習慣，也特別舉辦教師健康體位、體適能研習及成立運動社團，鼓勵教師一同增進健康。

佳興國中積極推展食農教育及SDGs中健康飲食議題，落實餐前五分鐘課程；規劃多元的健康體適能課程，透過探索體驗學習，結合戶外教育、海洋教育及藝文創作等動靜態學習。該校健康體位適中率達 80%以上，展現落實健康體適能最佳績效。

大成國中推行「全面化教育，運動成習慣」，透過多元化課程提升學生運動力，包括舉辦各項競賽、推行SH150計畫與健康護照，讓學生記錄並檢視自身飲食與運動狀況。教務、學務、午餐廚房橫向溝通，融入飲食健康教育，實施餐前五分鐘飲食教育，每週播放健康飲食影片，並利用寒暑假作業，提升健康飲食知識。

安南國中「識食，惜食」，推動愛就是把菜吃光光，每班推動健康護照，學習紀錄身體變化及飲食習慣；利用課餘時間進行大跑步活動，設立運動社團讓學生有多元選擇，並提升運動動機。辦理體育班際競賽，營造運動風氣。

ET快訊
快訊／確定恢單斷開夏克立！黃嘉千發聲了
快訊／小巨蛋旁小客車衝撞人行道　1危命2輕重傷
張國煒獨獲140億遺產！　星宇、長榮集團：不便回應
快訊／前解放軍駕快艇闖淡水河！喊「愛台灣」仍續押
前陪練員逆風喊「克莉芙是男的」！　女拳手驚爆有證據
藝人「黑支」出事了！酒後大鬧搬椅砸人
最乾淨航空公司排名出爐！　長榮全球第3
快訊／今遭檢調搜索！木可最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

貨車卡邊坡　警民合作助脫困

台電以用電量限制數據中心發展　張善政籲勿干涉產業發展

校園健康體適能及飲食教育行動計畫　黃偉哲表揚績優學校

台東文健站AR擴增實境體適能競賽第七場　安朔奪分區冠軍

中信兄弟台東主場二連戰　縣府爭取經費提升場地設施及安全性

網路詐騙廣告要小心　台東警與行員合力攔阻詐騙

「腸病毒71型疫苗」　桃園弱勢兒童8／15免費接種

翻轉能源貧戶！花蓮縣府優先協助15弱勢家戶　更換節能冰箱

熱氣球會場民眾遺失小皮包內有近萬元　警一招讓失主來「報到」

市區遊覽車違停頻傳　台東警將加強取締

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

阿金搭機117次去過52國　在機場變小明星路人搶拍

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

貨車卡邊坡　警民合作助脫困

台電以用電量限制數據中心發展　張善政籲勿干涉產業發展

校園健康體適能及飲食教育行動計畫　黃偉哲表揚績優學校

台東文健站AR擴增實境體適能競賽第七場　安朔奪分區冠軍

中信兄弟台東主場二連戰　縣府爭取經費提升場地設施及安全性

網路詐騙廣告要小心　台東警與行員合力攔阻詐騙

「腸病毒71型疫苗」　桃園弱勢兒童8／15免費接種

翻轉能源貧戶！花蓮縣府優先協助15弱勢家戶　更換節能冰箱

熱氣球會場民眾遺失小皮包內有近萬元　警一招讓失主來「報到」

市區遊覽車違停頻傳　台東警將加強取締

TOYOTA「湯爪皮卡車」新年式升級　TRD拉力套件提升越野表現！

李泳知《雖沒菜3》「首集邀到D.O.」錄完了！　這季換地方拍9月開播

與夏克立離婚官司纏訟2年！　黃嘉千「確定恢單」親口發聲了

華固再砸13.7億元買14期土地　地主之一是鼎王

新北市13日雷擊停電　南亞科部份機台停機「估損失3至5億元」

9月初開第5次碳費審議　彭啓明：台灣今年底進入「碳有價時代」

台灣數位信任協會成立　50名產業專家聚焦「詐騙防治及資安」

快訊／北市小巨蛋旁嚴重事故！小客車撞進人行道　1危命2輕重傷

賈玲8個月狂瘦50kg被盯上！　「減肥廠商盜照打廣告」提告判決出爐

貨車卡邊坡　警民合作助脫困

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

即／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

移民署桃園開辦新住民AI電腦課程　教室滿座

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

投宿旅館涉嫌行竊萬元吹風機連百元垃圾桶都不放過

桃園2024海客季　8/ 17～9/8展開　

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台電台南區處募兩千公斤普渡白米及小額捐款捐贈慈善機構

台南消友會第四辦事處頒贈救災有功人員獎勵金

91歲翁外出理髮迷航47km　暖警獲報助返家

里港警8/19起　7天無號誌路口執法

中壢城市故事館　開設「說演故事工作坊」

更多熱門

相關新聞

吃對老得慢！營養師曝5種抗老食物

吃對老得慢！營養師曝5種抗老食物

想要延緩老化、維持肌膚好狀態，光靠外在塗抹保養品效果還不夠，吃對食物也能發揮重要作用。營養師董文翠分享，想要做好抗老，從每日飲食下功夫也是一大關鍵。她就分享5種「抗老食物」，利用飲食內調幫助抗氧化、保護肌膚，不僅讓你越吃越年輕、凍齡更有感，也能幫助維持身體健康和活力。

減脂必吃！營養師曝5種脂肪最怕的蔬菜

減脂必吃！營養師曝5種脂肪最怕的蔬菜

比喝油還肥！火鍋絕配熱量超越炸雞

比喝油還肥！火鍋絕配熱量超越炸雞

營養師：12款汽水糖量、熱量圖鑑一次看

營養師：12款汽水糖量、熱量圖鑑一次看

營養師教吃6種去濕消水腫食物

營養師教吃6種去濕消水腫食物

關鍵字：

校園健康體適能飲食教育表揚

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面