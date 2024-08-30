開學首日 　葉澤山到校關心校園防疫護童平安上學

▲台南市副市長葉澤山一大早即代表黃偉哲市長與教育局長鄭新輝前往佳里國小迎接學生返校上課，關心學校各項防疫措施落實情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月30日為全國中小學開學首日，台南市副市長葉澤山一大早即代表黃偉哲市長與教育局長鄭新輝前往佳里國小迎接學生返校上課，關心學校各項防疫措施落實情形。

並配合9月「全國交通安全月」，向親師生宣導2024年主題：「車輛慢看停 行人安全行」，提醒家長駕駛汽機車應停讓行人，宣導學生要遵守號誌，走路不分心的交通安全觀念，期許學生每日平安上學，避免通學意外事故發生。

黃偉哲市長表示，自2023年國內防疫解封，民眾生活逐漸回歸日常，但多種病毒存在於社區中，防疫工作仍不可掉以輕心。根據疾管署監測發現，腸病毒、腹瀉疫情都持續上升，流感、類鼻疽及M痘等傳染病也時有所聞，提醒學童務必落實各項防疫措施，接種疫苗提高免疫力、加強勤洗手、生病不上學等自我健康管理措施；此外，感謝學校在暑假期間持續落實「巡、倒、清、刷」，尤其在凱米颱風過後，展現動員能量協力清理校園，讓師生有一個安全宜人的學習環境，今年市府也以「零本土病例」為目標，積極防堵登革熱疫情。

葉澤山副市長也利用視察佳里國小的機會，到班級上與學童互動，以問答的方式宣導防疫措施，包含落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩、維持良好衛生習慣等防疫措施，及登革熱孳清技巧與知能、個人防蚊防護措施；也提醒學生留意自身健康狀況，將防疫觀念落實於生活中，讓校園防疫更到位，降低傳染疾病的發生率，遵守校園防疫規定，一起守護自己及他人的健康安全。

教育局長鄭新輝表示，為維護校園師生健康安全，已督責各校開學前全面完成校園環境清潔消毒、防疫物資整備、師生健康監測、加強衛教宣導、疫情通報及鼓勵疫苗接種等各項防疫措施；亦籲請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有身體不適症狀請儘快就醫並落實生病不上學，做好個人自主健康管理，守護學生安全並降低傳染風險。

鄭局長進一步說明，改善學童通學步道也是市府的重要教育政策，在黃市長政策支持與市府各局處共同協力下，從2017年至2024年已累積80校獲核定逾9億3000萬元的通學步道改善工程經費。目前已再提出17校申請案件送審，未來會持續輔導學校規劃安全的通學環境，守護師生安全。

佳里國小王聖欽校長表示，防疫工作人人有責，佳里國小落實暑假期間的各項防疫機制，確實巡、倒、清、刷，徹底清除室內外積水容器，除了每週固定請臨時人力打掃廁所與協助環境整理外，更安排各體育團隊的孩子們與學校廚工、志工打掃校園，協助進行孳清；開學後也會持續落實防疫，規劃糾察隊與環保小志工巡視校園，若發現積水容器也會立即通報，即時處理；另外，學校重視交通安全與空間美感的營造，這幾年陸續申請了六期好望角計畫，補助經費總數近480萬元，設計了師生安全上學的通學步道，改善校園周邊景觀及友善的居民生活空間，營造親師生及社區安全、乾淨的校園環境。

教育局表示，教育局網站的登革熱防治專區，提供相關防疫宣導圖卡、孳清防疫影片，以供學校師生及民眾參考增能運用，並在開學第一週-友善校園週，由學校規劃全校師生登革熱、腸病毒及COVID-19防治衛教宣導，以強化師生防疫知能並養成良好衛生習慣；也籲請民眾到校運動時，勿隨意丟棄垃圾及飲料瓶罐，也不要將個人物品隨意堆置在學校周邊，避免病媒蚊孳生、共同守護住家、校園與社區環境的衛生安全。