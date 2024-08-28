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健康學習最安心校園防疫動起來　黃偉哲親訪學校關心防疫整備

▲台南市長黃偉哲，28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國中小學即將於8月30日開學，為檢視學校防疫整備工作是否到位，黃偉哲市長28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞，齊心營造健康安全的校園，提供整潔、宜人的學習環境，陪伴學生展開學習新旅程，讓家長安心、學生歡心。

▲台南市長黃偉哲，28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南2023年登革熱疫情嚴峻，仰賴市政團隊與全體市民攜手努力防堵疫情蔓延，共同守護健康，市府從中汲取經驗，今年提早部署進行防疫宣導，並積極向中央爭取補助天溝拆除經費逾700萬元，由公部門帶頭示範強化防疫死角「天溝」管理。他強調，為進一步強化整體市區防疫，全市正進行第三階段的環境衛生消毒計畫，其中校園也是防疫重點區域，已一併納入清潔消毒範圍，盡力守護市民健康與安全。

教育局長鄭新輝表示，校園防疫無假期，暑假期間各校仍持續進行環境清潔工作，落實「巡、倒、清、刷」防疫基本功，尤其受到凱米颱風豪雨威脅，展現行動力，動員師生與志工立即恢復校容，市府也補助台南市國中小登革熱防疫物資整備經費387萬元，並督責各校開學前，務必完成校園環境清潔消毒工作，極力防堵登革熱疫情。

▲台南市長黃偉哲，28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長進一步表示，針對其它傳染病防治，亦提醒學校落實防疫物資整備、師生健康監測、加強衛教宣導、疫情通報及鼓勵疫苗接種等各項防疫措施；並籲請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有身體不適症狀請儘快就醫並落實生病不上學，做好個人自主健康管理，守護學生安全並降低傳染風險。

衛生局長李翠鳳表示，今年因為颱風及午後陣雨頻繁，孶生源防治工作面臨挑戰，據登革熱防治中心誘卵桶監測報告顯示，第34週平均陽性率為26.81%，平均卵粒數為5.88粒，待降雨趨緩後，病媒蚊指數恐將急遽上升，時時進行環境巡查及倒除積水方為禦敵良策。李局長同時提醒，如有至東南亞及南美洲國家旅遊，返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。

▲台南市長黃偉哲，28日上午偕同教育局長鄭新輝及衛生局長李翠鳳，前往省躬國小關心及視察學校各項防疫措施落實情形，並慰勉師長辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

省躬國小謝辰育校長表示，為降低開學後校園登革熱傳播風險，學校執行校園登革熱病媒蚊孳生源自我檢查，於暑假中已完成校內排水溝清理及投藥，進行校園除草及修剪植栽，並安排學生及家長志工定期返校打掃、巡檢、清除積水容器，尤其加強學校工地及髒亂點等高風險區域查察，以杜絕孳生源。此外，配合環保局環境消毒作業，已完成遊戲區、植栽區、水溝及廁所等區域的噴藥消毒，營造乾淨的校園環境，迎接師生返校安心上學。

教育局表示，教育局網站的登革熱防治專區，提供相關防疫宣導圖卡、孳清防疫影片，以供學校師生及民眾參考增能運用，並在開學第一週-友善校園週，由學校針對全校師生登革熱、腸病毒及COVID-19防治衛教宣導，以強化師生防疫知能並養成良好衛生習慣；也籲請民眾到校運動時，勿隨意丟棄垃圾及飲料瓶罐，也不要將個人物品隨意堆置在學校周邊，避免病媒蚊孳生、共同守護住家、校園與社區環境的衛生安全。

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