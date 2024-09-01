「恐怖阿婆」騙孩子買臭酸紅豆餅一顆100　當地人：住三蘆都知道她

▲女網友投訴，她就讀國中的兒子在蘆洲遇上一名恐怖阿婆，被對方騙買一顆100元的臭酸紅豆餅。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人看見老人家、孩子在路邊賣東西，可能都會在能力範圍內幫忙買一點，但卻有不肖人士利用這種愛心騙錢。有女網友無奈說，新北市蘆洲有一位恐怖阿婆會利用孩子同情心，騙孩子買下一顆100元的臭酸紅豆餅，貼文一出立刻引發網友熱議，還釣出許多蘆洲網友證實，那位阿婆已經在三重、蘆洲地區販賣壞掉的食物水果多年。

臉書粉絲團「我是蘆洲人LoveLuzhou」轉貼一位女網友的對話截圖，這位女網友表示，她的兒子今年剛升上國一，近日放學後在學校附近遇到一名阿婆搭訕，對方利用孩子涉世未深與同情心，裝可憐說「幫阿婆一下好嗎」，成功騙她兒子買下一顆100元的臭酸紅豆餅。

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這位女網友感嘆，「我一聽就知道是哪個阿婆，慶幸的是孩子沒有吃，只是明天開學整個書包超級臭，正在洗」、「我一直都知道蘆洲有這號人物，但是沒想過她會找學生下手，所以沒有跟孩子分享過這個人，是我的錯，孩子第一次被騙心情非常低落，當社會教育吧」。

原PO也貼出該名阿婆的照片，可以看見阿婆頭戴鴨舌帽，騎著掛滿雜物的腳踏車。許多人看了照片後，瞬間認出對方就是蘆洲有名的恐怖阿婆，「在三蘆住過幾年的應該都知道這號人物」、「之前遇過，重點臭到讓人無法接受，不買還會生氣」、「三重蘆洲傳奇人物」。

還有人說，「有很多學生都被騙過」、「常常遇到她在三重，現在跑到蘆洲了，我覺得這要跟學校通報一下，讓孩子不要買這些有問題的東西，免得吃壞肚子」、「上次有遇到她，直接跟我女兒機會教育了一番，看到她應該會走遠點吧」、「她騙小孩很久了，應該是知道騙不到大人，改騙小孩，非常可惡」。