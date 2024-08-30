新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

▲113年特優戶政機關板橋、汐止、蘆洲戶所合照(左至右) 。（圖／記者戴上容攝）



記者戴上容／新北報導



新北市民政局今（30）日舉行了113年新北市戶政日慶典，以表彰第一線戶政人員的卓越貢獻。市長由副秘書長柯慶忠代表，頒發了包括績優戶政機關、戶政人員以及戶政志工在內的共52個獎項。其中，蘆洲戶政事務所憑藉人臉辨識系統和戶役政資訊系統的結合，成功偵破22起偽冒案件！在全民防詐騙的浪潮中保障了民眾的權益，榮獲內政部和新北市的雙料績優機關稱號。



新北市民政局今（30）日在市府六樓舉行113年新北市戶政日慶典。副秘書長柯慶忠在致詞中表示，戶政工作是市民生活的重要支柱，無論是基本的戶政事務還是跨領域的便民服務，第一線人員始終竭盡所能，為市民提供最優質的服務。此次表揚典禮旨在感謝這些優秀人員及機關的辛勤努力，同時也希望進一步提升戶政團隊的凝聚力。



今年共有8個戶政事務所榮獲績優機關的殊榮。其中，板橋戶所因其轄區人口數高達55萬，成為全國之最。在過去三年中，板橋戶所辦理的案件數量達147萬件，並在新住民服務方面表現突出，推動一站式服務通報案件達3,598件，讓新住民能夠安心融入台灣社會。



其中，蘆洲戶所則憑藉人臉辨識系統和戶役政資訊系統的結合，成功偵破22起偽冒案件，在全民防詐騙的浪潮中保障了民眾的權益，榮獲內政部和新北市的雙料績優機關稱號。



在個人獎項方面，共有25名戶政人員獲得表彰。其中，板橋戶所的廖健良因在「應用Epost電子函件簡化行政流程」的推動中，創新應用Epost電子函件，成功簡化戶籍業務的通知程序，使戶政業務更加便捷高效。三重戶所的張麗玲則因在承辦審核業務17年間，主動發現並解決問題，提出的建議被內政部採納，進一步保障了未成年人在父母離婚後的親權登記權益。



此外，17名戶政志工也因其無私奉獻而獲獎。80歲的蔡張阿麥自18年前在全面換發身分證期間加入三峽戶所，至今仍以耐心指導民眾，成為戶政團隊中不可或缺的力量。永和戶所的胡台美則在戶所、醫院及圖書館等多個領域擔任志工已有16年，積極參與各項訓練，不斷提升自我能力，是名符其實的多元志工。