　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

▲▼113年特優戶政機關板橋、汐止、蘆洲戶所合照(左至右) 。（圖／記者戴上容攝）

▲113年特優戶政機關板橋、汐止、蘆洲戶所合照(左至右) 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市民政局今（30）日舉行了113年新北市戶政日慶典，以表彰第一線戶政人員的卓越貢獻。市長由副秘書長柯慶忠代表，頒發了包括績優戶政機關、戶政人員以及戶政志工在內的共52個獎項。其中，蘆洲戶政事務所憑藉人臉辨識系統和戶役政資訊系統的結合，成功偵破22起偽冒案件！在全民防詐騙的浪潮中保障了民眾的權益，榮獲內政部和新北市的雙料績優機關稱號。

新北市民政局今（30）日在市府六樓舉行113年新北市戶政日慶典。副秘書長柯慶忠在致詞中表示，戶政工作是市民生活的重要支柱，無論是基本的戶政事務還是跨領域的便民服務，第一線人員始終竭盡所能，為市民提供最優質的服務。此次表揚典禮旨在感謝這些優秀人員及機關的辛勤努力，同時也希望進一步提升戶政團隊的凝聚力。

今年共有8個戶政事務所榮獲績優機關的殊榮。其中，板橋戶所因其轄區人口數高達55萬，成為全國之最。在過去三年中，板橋戶所辦理的案件數量達147萬件，並在新住民服務方面表現突出，推動一站式服務通報案件達3,598件，讓新住民能夠安心融入台灣社會。

其中，蘆洲戶所則憑藉人臉辨識系統和戶役政資訊系統的結合，成功偵破22起偽冒案件，在全民防詐騙的浪潮中保障了民眾的權益，榮獲內政部和新北市的雙料績優機關稱號。

在個人獎項方面，共有25名戶政人員獲得表彰。其中，板橋戶所的廖健良因在「應用Epost電子函件簡化行政流程」的推動中，創新應用Epost電子函件，成功簡化戶籍業務的通知程序，使戶政業務更加便捷高效。三重戶所的張麗玲則因在承辦審核業務17年間，主動發現並解決問題，提出的建議被內政部採納，進一步保障了未成年人在父母離婚後的親權登記權益。

此外，17名戶政志工也因其無私奉獻而獲獎。80歲的蔡張阿麥自18年前在全面換發身分證期間加入三峽戶所，至今仍以耐心指導民眾，成為戶政團隊中不可或缺的力量。永和戶所的胡台美則在戶所、醫院及圖書館等多個領域擔任志工已有16年，積極參與各項訓練，不斷提升自我能力，是名符其實的多元志工。

ET快訊
快訊／新北民進黨議員「當選無效確定」
莉莉辭世...晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療
民眾黨緊急召開中央委員會　吳春城：黨不能一天沒有主席
柯文哲被廉政署帶回調查　民眾黨將成立應變小組力挺捍衛清白
珊珊強襲日本！　班機降落前「劇烈搖晃」乘客嚇哭
快訊／台灣老少配始祖「莉莉」病逝　享壽73歲...女兒低調辦
周玉蔻爆柯文哲下周赴美　民眾黨駁：哪裡偷聽到這種不實消息？
柯文哲請假3個月　吳子嘉曝「為了保住1件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

「打造信賴沙崙資安攏總有」　黃偉哲攜手中央與產業共創智慧資安新高地

新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

逗陣來聽講　南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

國小新學期開學首日南警啟動護童專案　各分局啟動守護學童安全

斥資700萬！鳳林國小活動中心耐震再升級　指定緊急避難庇護所

花蓮免費營養午餐再優化！　口感、營養均衡、在地有機兼顧

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全　民眾喊讚

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

「打造信賴沙崙資安攏總有」　黃偉哲攜手中央與產業共創智慧資安新高地

新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

逗陣來聽講　南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

國小新學期開學首日南警啟動護童專案　各分局啟動守護學童安全

斥資700萬！鳳林國小活動中心耐震再升級　指定緊急避難庇護所

花蓮免費營養午餐再優化！　口感、營養均衡、在地有機兼顧

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全　民眾喊讚

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

馬祖藝術島本周前進光州雙年展　台灣戰地文化登上國際舞台

姚立明任司法院副院長　國民黨：對大法官崇高地位的羞辱

4男女夜店「一片肉色」全裸狂歡！　露點熱舞搶免費iPhone

莉莉柯林斯接下氣泡水品牌大使！宣傳照秒變《艾蜜莉在巴黎》太美了

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！明年秋天啟航、每周3來往航班

台積電漲1元收944　台股小漲66點來到22268點

地方熱門新聞

女子險遭假美國醫生交友詐騙

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

1年級新生拒進教室　潮州分局長勸15分鐘

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

陳亭妃協調台電9月底完成西門路管線遷移以利箱涵完工

南投醫院為壯年手傷職災患者安排鏡像治療助重返職場

秘境電視轉播站　普渡祭品是蘆筍、靠得住

2024台中購物節招募說明會備戰

2024年國小新學期開學首日南警啟動「護童專案」

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

樂天棒球場停車難　市府興建立體停車場解決

嘉義縣表揚會考成績卓越學生學校

南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

更多熱門

相關新聞

新北男宿醉衝對向連撞2車　180度甩尾影片曝

新北男宿醉衝對向連撞2車　180度甩尾影片曝

新北市新莊區一名男子幫朋友開車返家，在行經青山路下坡路段時，因酒駕精神不佳，失控衝往對向車道，先是撞上一部休旅車後，再撞上一部機車，造成男子胸部挫傷，機車騎士四肢擦挫傷，送醫無大礙，男子經酒測值為0.19mg/L，警訊後依公共危險罪移送偵辦，另依道交法吊扣駕照及車牌。

忠孝橋緊急修復中「仍有2大車違規硬闖」三重警將嚴格取締

忠孝橋緊急修復中「仍有2大車違規硬闖」三重警將嚴格取締

新北駕訓班女學員遭違規小貨車擦撞　左後照鏡掉了

新北駕訓班女學員遭違規小貨車擦撞　左後照鏡掉了

新北大漢溪漂來男浮屍　家屬痛心認屍

新北大漢溪漂來男浮屍　家屬痛心認屍

聯結車誤闖高速公路涵洞　瞬間側翻交通癱瘓1小時

聯結車誤闖高速公路涵洞　瞬間側翻交通癱瘓1小時

關鍵字：

戶政事務所三重蘆洲新莊民政局

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面