噪音車炸新北八里！蘆洲警深夜出擊攔車　一晚開43張罰單

▲噪音車炸八里，警方一晚開出43張違規罰單 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲警方於上週末深夜接獲多起民眾報案，指稱在八里地區有多輛改裝排氣管的噪音車輛沿線交通違規，並不斷按鳴喇叭擾民。警方立即調派八里所、龍源所、成州所及交通分隊等多路警力趕赴現場，並在各主要路段設立攔檢站進行嚴密盤查，結果多輛汽機車涉嫌違規，當晚一共開出43張罰單，後續將與環保局聯合進行裁罰。

經蘆洲警方統計，警上週末在八里當晚共開出43張交通違規罰單，包括未戴安全帽1件、無照駕駛2件、闖紅燈15件、違規行駛禁行機車道16件、違規行駛自行車道8件及不依規定駛入來車道1件。此外，還有12件噪音車輛已通報環保局進行裁罰。

部分車主為了引人注目或個人喜好，非法拆除消音器、改裝車輛，試圖在深夜「刷存在感」，殊不知這不僅嚴重影響居民生活品質，還讓自己成為社區討厭的目標。

蘆洲警分局為了維護道路交通安全，杜絕噪音車輛擾民，已每月不定期與環保局、監理站及高灘處組成聯合稽核小組，專門針對違規車輛進行攔查與取締。根據統計，截至今年蘆洲警方共通報環保局對1949件噪音車輛確定開罰。為進一步加強執法，自9月起，警方將增加八里區龍米路沿線的聯合稽查頻率，力求嚴懲違規者。

蘆洲警方呼籲車主切勿隨意改裝車輛，因違規改裝除了面臨高額罰款外，環保局還會要求限期改善並進行複驗，直到合格為止。警方也鼓勵民眾積極舉報噪音車輛，可透過環境部噪音檢舉網站或向警方報案，共同維護城市安寧，打造宜居環境。