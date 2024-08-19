三重客運撞分隔島釀1傷！司機一招躲出勤前酒測　闖禍慘丟飯碗

▲三重客運司機待出車時偷喝維士比藥酒，酒駕出車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區集賢路昨（18日）一部三重客運811路公車失控撞中央分隔島，造成女乘客受傷事故，經新北市交通局派員稽查，發現司機出勤後有飲用維士比藥酒釀禍，酒測值0.14mg/L，卻向警方謊稱前一晚喝酒，事後雖無行政及刑事裁罰，交通局針對客運公司未做好司機行車前酒測管理，依公路法重罰9萬元，並對肇事車輛扣牌，酒駕司機也自請離職。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，今（19日）派員稽查發現43歲張姓司機出勤前在場站進行酒測時，酒測值為0，之後在車內等待發車時，飲用自行攜帶的「維士比」藥酒後出勤，途中行駛至蘆洲區集賢路時失控自撞分隔島肇事。

林科長進一步表示，公車業者應在司機出勤行車前進行酒測，檢測不合格者即禁止其駕駛；張姓司機卻於酒測通過後，在車內等待出車時飲用藥酒，顯然三重客運未落實駕駛出車前酒測管理，危及乘客及行車安全，因此予以重罰9萬元，肇事車輛扣牌暫停營運。

另公車司機酒測紀錄由業者依規定留存，交通局將加強查核各公車業者場站執行酒測情形及紀錄，如未落實執行均將嚴格依法開罰。三重客運表示張姓公車司機已自請離職，並承諾立即改善人車管理疏失，杜絕公車司機酒駕再次發生。

▼新北市交通局派員到三重客運稽查 。（圖／交通局提供）