「韓粉五虎將」陳清茂現身北檢　聲援柯文哲：政治追殺過於明顯

▲北檢外聚集柯文哲的支持者 。（圖／記者劉亮亨攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

民眾黨主席柯文哲京華城容積弊案持續延燒，在歷經漫長的搜索、偵訊後，柯文哲今(31日)凌晨因拒絕夜間偵訊而遭檢方當庭逮捕，經聲請提審駁回後，下午重新召開偵查庭。北檢大門今一早就開始聚集支持者，稍早，韓粉五虎將之一的陳清茂也到現場進行公開演說力挺柯文哲。

陳清茂表示，柯文哲常說「理性、務實、科學」，身為台灣民眾黨的支持者，相信台灣民眾黨的主席柯文哲是清白的，在尚未進入司法宣判之前，就有側翼以及媒體對柯文哲抹黑，「我個人認為這是政治追殺」。

陳清茂接著對支持者喊話，剛剛一路從高雄北上的路程，看到很多側翼以及媒體報導現場沒有支持者到場，其實不然，現場很多自發性到場的支持者，當初手上的選票絕對不是隨便亂蓋，台灣然的善良被這些政治害死，司法應該要讓人民所信任。

陳清茂指出，柯文哲曾經告訴他，請相信柯文哲一生清廉，主張政治就是不貪污。現場的支持者都不是當官的人，只是一群善良的台灣人，所追求的就僅僅是司法要公正，「今天在這裡要跟社會、各政黨說，柯文哲畢竟是一黨的主席，2024年的選戰也才剛結束，政治的追殺太過明顯，現場以及所有的支持者，一定要有信心相信柯文哲的清白。」

