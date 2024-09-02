柯文哲無保請回不代表無罪！　簡舒培：市長8年什麼都不知道是說謊

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方約談調查，最終今（2日）凌晨裁定無保請回。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲無保請回不代表無罪，自稱3、4月才知道容積率840%，是睜眼說瞎話，她指出，「議員多次提醒」、「彭振聲前副市長說，柯曾了解京華城情形」、「柯文哲親簽公文」、「應沈慶京邀請參加京華園區動土典禮」，當市長8年什麼都說「不知道」公然說謊，一點羞恥心都沒有？

簡舒培表示，柯文哲今天凌晨羈押庭結束，法官認爲舉證不足「無保請回」，但不代表柯文哲「無罪」，柯文哲在此案還是被告身份，實在不知道柯文哲在氣什麼？難道一點羞恥心都沒有嗎？

簡舒培表示，柯文哲在市長任內接受京華城陳情，轉交陳情書給都發局，讓京華城准用都更容積獎勵也是柯親簽決行，最後送給京華城840%創歷史容積，整個審查過程「違法違規」，整個台北市政府幾乎是為京華城開的，要什麼就給什麼！

簡舒培質疑，柯文哲後來還跑到頂級豪宅陶朱隱園，和沈慶京高歌飲宴，這不是最醜陋、不堪聞問的政商關係嗎？

簡舒培說，柯文哲今天還一副無賴樣，稱京華城案審理過程，他沒有專業、更「不知道」。她也用柯文哲過去講過的話回應，「下屬收賄，長官不會不知道？」、「什麼都不知道，可以7414」，今天柯文哲卻用同樣的話來卸責，逃避法律責任！

簡舒培指出，柯文哲說今年3、4月才知道京華城容積高達840%，完全就是睜眼說瞎話，完全在說謊！第一「京華城容積爭議從2017年開始，就有議員多次質詢提醒柯文哲」、第二「彭振聲前副市長說過2020年3月京華城陳情時，柯文哲曾了解京華城要去12萬平方公尺樓地板情形」、第三「柯文哲2022年11月親簽決行京華城都市計劃變更案公展公文，讓京華城案非都更區域准用都更條例可以得到20%容獎」、第四「京華城容積核准後，柯文哲2022年10月應沈慶京邀請參加京華園區動土典禮，顯示柯文哲對京華城容積一直有所掌握」！

簡舒培認為，現在面對司法咎責，柯文哲不是最愛號稱智商157，但親簽過的公文，居然說都不知道，現在柯文哲的智商是只剩下51.7嗎？把所有的責任推給下屬，最無恥的長官！

最後，簡舒培強調，現在京華城弊案滿城風雨，全國矚目，市長柯文哲、副市長彭振聲、沈慶京還有其他人涉案被列被告，就是柯文哲留給台北市的爛攤子，竟然一點羞恥心都沒有，還敢「氣噗噗」詢問檢察官有什麼必要性？那她就問「被告柯文哲」為什麼沒有羞恥心？

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者屠惠剛攝）