柯文哲無保請回　賴士葆轟檢方丟臉：若柯全身而退有望谷底翻身

▲賴士葆表示，如果最後柯文哲全身而退，民眾黨與柯文哲會谷底翻身也說不定。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2日）凌晨被法院裁定無保請回。對此，國民黨立委賴士葆直言，無保請回代表證據不足「檢方是很丟臉的」，並預言在這個案件上，如果最後柯文哲全身而退，民眾黨與柯文哲會谷底翻身也說不定，但假如柯文哲未來還是官司纏身就是另外一件事了。藍委王鴻薇也說，這對台灣社會投下震撼彈，檢方辦案竟然證據不足，這次檢方表現會讓人檢討司法是否足以讓臺灣人信賴。

柯文哲因涉京華城弊案，遭北檢聲請羈押禁見，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，前北市副市長彭振聲遭收押，柯文哲則是無保請回。

賴士葆指出，無保請回代表證據不足，以這次的結果來看，檢方很丟臉。要押人，條件一定要足夠，要是重罪、要有逃亡之虞、要有串證之虞，最重要就是這3個因素。

賴士葆續指，現在看起來，檢方並沒有抓到柯文哲收賄的證據，只有「可能疑似有圖利」，但圖利見解的光譜很寬，檢方這麼薄弱的證據，要聲押當然很辛苦，這次看到的就是北檢的功課做的不足。他也提醒，但這次的案子還沒結束，檢方當然會提抗告，未來會不會起訴還不知道，假如檢方硬要起訴柯文哲，這裡面還有對抗。

王鴻薇則說，檢方到底掌握到什麼證據？最後還無保請回，法官根本都不採信，在台灣政壇上投下震撼彈，檢方辦案的證據力根本不足，社會會去檢討台灣司法能否信賴。

