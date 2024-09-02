出國玩被視為畏罪潛逃！蔣萬安：邵琇珮依規請假　政風處已主動聯繫

記者袁茵／台北報導

北檢偵辦京華城弊案，偵訊前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲後，北院2日凌晨諭知柯無保飭回，彭羈押禁見，且稱「關鍵共犯」北市都委會執秘邵琇珮畏罪潛逃；但邵早在1日就回台灣，向台北市副市長李四川表達「沒畏罪潛逃」。對此，台北市長蔣萬安2日上午也證實，該同仁是依規請假到9月1日，政風處已主動聯繫對方。

▲蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安2日上午出席台北法國實驗教育機構（LIFT）於永春高中開幕儀式，會前接受媒體訪問。針對北院稱邵琇珮是「關鍵共犯」且畏罪潛逃，但其實對方是依規請假出國玩，且於1日返台？蔣萬安證實，同仁有跟他回報，邵琇珮之前依照規定請假至9月1日，「我也已經要求政風處主動聯繫這位同仁（邵琇珮）掌握狀況」。

至於邵琇珮今天是否仍為請假狀態，有無跟市府聯繫？會不會因涉案而停職？蔣萬安回應，北市府一定依照相關法律規定，依法辦理，而政風處已主動聯繫邵琇珮，也已經掌握狀況。

媒體追問，是否代表找到邵琇珮了？蔣萬安僅說，邵是進入司法調查的關鍵人物，後續就請檢調機關來做說明。

▲邵琇珮。（資料圖／記者林敬旻攝）

北院指出，彭振聲時任台北市副市長，並且是都委會會議主席、本案PM即專案管理人，於都委會多次會議，或預設立場，或違反議事規則，或無視委員之反對意見，或指定支持補償京華城之委員以及較無經驗之委員擔任專案小組之召集人，勘認彭為本案上層及關鍵角色，對於犯罪事實應知之甚詳，且與其他共犯利害一致。

此外，北院在裁定書中提及另一共犯名字「邵琇珮」，指邵為京華城案共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，因此勘認彭振聲與共犯已有互相配合為不實陳述動機及可能，考量本案仍有諸多事實未明，而被告、共犯均已有不據實陳述之情形，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，且本案所涉罪名重大、所圖利益及賄賂金額均極為龐大，認為有羈押必要，因此裁定彭振聲羈押禁見。

但《東森新媒體ETtoday》掌握，邵琇珮向台北市政府自8月17日至9月1日請假出國去日本玩，且已經於9月1日回國。對此，身為都委會主委的李四川也證實，邵琇珮本來就依照規定請假到9月1日，確定人已經回台，檢調1日也沒有做約談動作。

李四川提及，邵琇珮2日早上6時3分有傳LINE訊息給他，表示依法請假到9月1日、人已經回台灣，是檢調沒有約談，「我（邵琇珮）沒有畏罪潛逃」，邵也表達會跟北市政風處另做報告。