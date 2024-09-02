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無保請回柯文哲！鄭運鵬：證明柯美蘭的民主烈士是笑話一則了

▲▼柯文哲妹妹柯美蘭（戴帽墨鏡者）北檢前聲援 。（圖／記者李毓康攝） 

▲柯美蘭（戴帽、墨鏡者）。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城案，被北檢聲請羈押禁見，當時柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭發文力挺哥哥，批8月30日是台灣歷史性的一天，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士」。如今柯文哲被無保請回，民進黨的前立委鄭運鵬表示，「證明柯美蘭的民主烈士是笑話一則了」。

柯美蘭1日透過臉書發文，提到8月30日對台灣而言是歷史性的一天，一個政府可以利用司法權和警察權，在毫無證據的狀況下拘捕在野黨領袖，這是獨裁政權的開始，台灣也跟上這波歷史逆流，從民主國家正式成為極權專制國家。

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柯美蘭指出，8月30日後，任何想對抗民進黨貪腐和專制的人，甚至只是妨礙民進黨貪腐的人，隨時會無端入獄，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。面對極權政府，任何人隨時都會成為受害者」。

如今柯文哲被無保請回，鄭運鵬就在臉書上發文表示，「無保請回，證明柯美蘭的民主烈士是笑話一則了，也證明是這一群人的言論是濫用民主的無知理盲」，下次再押，不知道這群人還會說出什麼名詞。

北檢偵辦京華城容積率圖利案，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。不過，北院1日晚間召開羈押庭後，2日凌晨3點多諭知，柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放。北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出的事證尚有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪之高度可能性」的程度，因此諭知請回。

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