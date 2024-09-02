無保請回不是無罪！醫點名彭振聲：下個會不會換阿北誰知道

▲柯文哲獲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢調偵辦，1日晚間召開羈押庭，最終裁定無保請回。醫師作家蔡依橙今（2）日上午表示，有柯文哲支持者到他的粉專留言，法院放人、要看柯黑崩潰，不禁直呼，「今天是『無保請回』，不是『無罪當庭釋放』耶」，彭振聲就是無保請回後被羈押禁見，難說柯文哲不會成為下一個。

蔡依橙在粉專「蔡依橙的閱讀筆記」表示，有小草到他的粉專留言，說法院放柯文哲了，要看柯黑崩潰。他忍不住搖頭，「今天是『無保請回』，不是『無罪當庭釋放』耶！」接著就舉例，「無保請回，之後被羈押禁見的有沒有？有啊，就是阿北的副市長彭振聲」，最後直呼，「你說，下一個會不會換成阿北？誰知道呢。」

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貼文引發議論，就有人也指出，「高虹安判七年之前也沒被羈押」、「羈押不一定有罪，無保請回不一定無罪」、「辛苦北院的檢察官（不是法官）了，努力了好幾個月，接著還要再繼續努力提抗告，加油！」

但也有網友指出，「如果確有裁定中所指的情形，柯文哲無罪可能性是很高的，一般來說很少發生無保請回然後判有罪的情形，如果有犯罪嫌疑一般都會有一定具保金額」，只有少數例子，像是前台北市議員童仲彥。