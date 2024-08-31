巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

▲股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）是富豪中的傳奇，年僅11歲就在美國內部拉斯加州奧馬哈購買人生第一張股票，並在32歲躋身為百萬富翁，2008年更是登上全球首富，如今他歡度94歲大壽。對於自己健康長壽的秘訣，他透露其實他最愛像6歲孩童一樣吃垃圾食物，包括喝可樂、吃薯條雞塊等油炸物。

根據美國商業雜誌《財星》（Fortune），儘管巴菲特從1970年以來便領導如此龐大的企業財團，且被認為可能是因為擁有健康的飲食習慣才能長壽，不過他曾在2015年受訪時指出，其實自己的飲食習慣像6歲孩童，因為他每天就攝取2700卡路里，其中4分之1來自可樂，而他也經常吃薯條，每天麥當勞的早餐，更少不了香腸餡餅、雞蛋、培根。

巴菲特也透露，午餐時他經常享用辣椒起司熱狗、碎堅果冰淇淋聖代，且經常吃時思糖果（See's Candies），飲食習慣少不了重油、重鹹、重糖。億萬富翁比爾蓋茲更透露，巴菲特主要吃漢堡、冰淇淋、可樂，為年輕族群豎立壞榜樣。

《財星》對於巴菲特至今在94歲這個年紀，依舊能保持清晰且敏銳的思考判斷能力感到興趣，因此分析巴菲特的5個生活習慣。

＊每天睡飽8小時

與習慣每天早起「嗡嗡嗡」的其他企業執行長不同，巴菲特非常重視睡眠品質，過去他曾表示自己不想在凌晨4點上班，甚至2017年接受專訪時更指出，「我喜歡睡覺，所以通常我每晚睡滿8個小時」。

美國心臟學會會議透過研究指出，良好的睡眠品質能夠延年益壽。史丹佛大學教授、知名腦神經科學家胡伯曼（Andrew Huberman）認為，睡覺能夠協助人類緩解壓力、加強免疫力，並且穩定情緒。

＊經常打「橋牌」

儘管巴菲特必須經營擁有超過70間子公司的巨大企業，但他仍能確保自己能夠每周8個小時和好友們一起相聚玩橋牌。他受訪時曾表示，「每7分鐘你就能看到一次不同的智力挑戰」。

《英國醫學雜誌》發表歷時10年的重大研究，稱每周至少打牌2次，可以協助人類在老化時能夠維持過往敏銳的記憶力。

＊行程安排輕鬆

儘管巴菲特可能是全球最有權勢的商人，但他依舊喜歡讓自己的行程安排的比較輕鬆。他曾於2001年在會上表示，「我幾乎不做任何我不喜歡做的事情......我很幸運，我幾乎可以掌控自己的時間，而且我也很享受這樣的樂趣。」

＊喜歡讀書

巴菲特每天會花上5到6個小時讀書、思考，他曾在HBO的紀錄片上透露，「我發現思考商業或投資的議題很有趣。」

美國國家衛生院（NIH）發表一項歷時14年的研究，指出閱讀可以預防認知能力下降。

＊知足且感恩

哈佛大學曾在一項歷經85年的研究成果中指出，比起維持健康飲食與運動，良好的人際關係對於長壽更加重要。對此，巴菲特表示他同意這項觀點，「當你們到了我這個年紀，你就會真正評價你的人生成功與否。」