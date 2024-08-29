巴菲特公司波克夏市值「破1兆美元」！　美科技巨頭以外第一家

▲「股神」巴菲特。（圖／路透社）



文／中央社

美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今天盤中市值突破1兆美元大關，成為首家達此里程碑的美國非科技類公司。

路透社報導，波克夏今天加入蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）及臉書母公司Meta Platforms等6家美國企業之列，晉升市值1兆美元俱樂部。

除了波克夏以外，其它市值超過1兆美元的美國企業都屬科技業，或與科技業有關。美國財經媒體CNBC報導，波克夏是首家市值突破1兆美元大關的美國非科技類公司。

巴菲特（Warren Buffett）即將迎來94歲生日，他自1970年以來擔任波克夏董事長，此後波克夏從原本的小型紡織公司，搖身一變成為全球市值最高企業之一，巴菲特也晉升為世界上最富有的人之一。

世人尊稱巴菲特為「奧瑪哈先知」（Sage of Omaha），他推廣了一種理智、長期的投資方法，與許多市場參與者的短期思維背道而馳。

根據路透社，波克夏市值突破1兆美元，反映出投資人對該公司的信心。