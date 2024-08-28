直搗俄羅斯領土奏效？烏總司令曝：俄軍急調「3萬兵力」守庫斯克州

▲烏克蘭蘇梅地區和俄羅斯庫斯克州之間的一個過境點。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍隊本月6日直搗俄羅斯西部的庫斯克州，迫使當地數十萬名居民撤離。如今，突擊行動進入第4周，烏軍也已經佔領該州1294平方公里的土地。對此，烏克蘭武裝部隊總司令透露，其實烏軍突襲庫斯克州的目的，就是要迫使俄軍將兵力從烏克蘭東部頓涅茨克州轉移至其他戰區。目前俄軍已調派3萬兵力回防。

根據《路透社》、《基輔獨立報》，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）於當地時間27日在電視播出的視訊連線演講中透露，儘管基輔當局調派部分兵力突襲俄羅斯庫斯克州，且烏軍仍在庫斯克州持續推進，但其實俄軍仍在向烏克蘭東部頓涅茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk，紅軍村）前線集結部隊，試圖向烏克蘭東部前線挺進。

瑟爾斯基表示，俄羅斯正試圖破壞烏克蘭通往波克羅夫斯克附近前線的補給線，該條補給線具有戰略軍事價值，「波克羅夫斯克前線的局勢相當困難，敵軍正在利用其在人員、武器、軍事裝備等方面上的優勢，同時積極運用砲兵與航空兵。」

瑟爾斯基分析，為了分散俄軍將強在烏克蘭東部頓涅茨克州的軍事壓力，烏軍向俄羅斯庫斯克州發動為期3周的突襲，且至今已占領當地包括蘇賈鎮在內的100處聚落，儘管俄軍在庫斯克州反擊、且試圖包圍烏軍，但這些舉動皆被烏軍擊退。

瑟爾斯基表示，烏軍在庫斯克州發動的突擊行動，已經使俄羅斯調派3萬名兵力前往庫斯克州，且這個數據仍在成長當中。

另外，烏軍在庫斯克州已經俘虜594名俄軍。

對於俄軍在兵力上的調派，瑟爾斯基警告，目前烏軍沒有任何鬆懈的餘裕，因為儘管俄軍正試圖從其他方向撤軍，但俄軍仍在波克羅夫斯克加強侵略力度，且俄軍還在該地區部署戰鬥力最強的部隊。

他表示，「俄軍雖減少在烏克蘭南部的行動，但仍持續朝扎波羅熱州推進；在部分被占領的赫爾松州，俄軍試圖重新控制聶伯河三角洲附近的一個島嶼地區。」