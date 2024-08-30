波音星際客機將於9月初「空載」返回　2名人員繼續滯留外太空

▲6月5日，星際客機首次載人飛行測試成功發射，並於6月7日與國際太空站成功對接。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2名太空人今年6月初搭乘波音公司「星際客機」前往國際太空站，然而途中卻出現一系列故障，導致2名太空人的返航日期一再推遲，必須被迫滯留數個月。如今，美國國家航空暨太空總署（NASA）結束審查後表示，該架波音星際客機將安排9月初「空載」返回，並嘗試降落在美國新墨西哥州。

根據《路透社》，美國NASA於當地時間29日結束審查後表示，將安排波音星際客機於9月6日「空載」返回地球，至於2名太空人則繼續滯留在太空直到明年2月，一篇文章更推估旅程需要約6個小時，預計美東時間9月6日下午6時從軌道實驗室脫離對接，於午夜時分降落在美國新墨西哥州的白沙太空港（White Sands Space Harbor）。

屆時，地面團隊將透過遠端指導波音星際客機進行必要性的操作，以求安全脫離對接，並進入大氣層，最後透過降落傘的協助在美國西南部安全著陸。

美國NASA指出，波音「星際客機」此前在兩次的軌道飛行測試中，成功完成了在無人駕駛的狀態下進入軌道、著陸。

據悉，美國太空人威爾莫斯（Butch Wilmore）、威廉斯（Suni Williams）於6月5日搭乘首次載人試飛的波音星際客機飛船發射升空，並於隔天飛抵國際太空站，不過由於出現推進器故障、氦氣洩漏等一系列問題，導致2人的返航日期一再延遲，最後NASA決定將於明年2月派出美國太空探索技術公司（SpaceX）太空船「龍」（Crew Dragon）接回地球。