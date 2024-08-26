俄軍持續對烏克蘭邊境發動空襲　造成4人死亡、37人受傷

▲俄軍持續向烏克蘭邊境發動空襲，其中位於頓涅茨克的克拉馬托爾斯克，該地一間酒店遭導彈擊中。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍方日前表示，俄羅斯持續針對烏克蘭北部、東部、南部發動空襲，造成烏克蘭至少4人慘死、37人輕重傷，受害地區包括烏克蘭前線地區切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫、頓涅茨克等，儘管俄軍持續向烏克蘭發射飛彈、派遣無人機，不過飛彈並未擊中目標。

根據《路透社》，烏克蘭空軍於當地時間25日在社群平台Telegram上發文表示，俄軍一直以來針對烏克蘭邊境發動空襲，包括在隔夜襲擊中針對烏克蘭前線地區切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫、頓涅茨克，造成至少4人死亡、37人輕重傷。

報導指出，由於俄軍一直以來騷擾烏克蘭邊境地區，因此基輔當局8月突然派遣軍隊入侵俄羅斯庫斯克州，其目的在於阻止俄軍針對烏克蘭發動此類攻擊的能力。

烏克蘭空軍表示，「俄軍發射了1枚伊斯坎德爾-M彈道飛彈、1枚伊斯坎德爾-K巡弋飛彈，以及6枚導引飛彈，不過大多數飛彈『沒有擊中目標』。」

烏克蘭的地方當局則在Telegram上表示，蘇梅北部地區因遭受俄軍飛彈襲擊，導致1人死亡、至少16人受傷，其中包括3名兒童。烏克蘭東部哈爾科夫州州長塞恩胡伯夫（Oleh Sinehubov）表示，俄軍攻擊造成至少13人受傷，其中包括一名4歲兒童。

至於哈爾科夫市長捷列霍夫（Ihor Terekhov）則表示，該市一條天然氣管道遭破壞，至少2棟房屋被摧毀、10棟房屋受損。

烏克蘭空軍在聲明中補充，俄軍發動9架攻擊無人機，其中8架慘遭烏克蘭的防空系統在尼古拉耶夫地區的上空摧毀。

赫爾松市軍事管理局局長姆羅奇科（Roman Mrochko）表示，俄軍一整天針對赫爾松南部發動攻擊，造成1人死亡、6人受傷。另外，蘇梅地區檢察官透露，斯維薩村（Svesa）一個住宅區發生空投炸彈襲擊事件，導致2人死亡、6人受傷。