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殲滅恐怖分子！馬利北部邊境村莊慘遭無人機空襲　21名平民死亡

▲▼馬利北部反政府游擊隊聯盟「阿扎瓦德人民保衛戰略框架」表示，先前戰鬥中曾殺死84名瓦格納集團僱傭兵、47名馬利士兵（圖／翻攝自X）

▲馬利北部反政府游擊隊聯盟「阿扎瓦德人民保衛戰略框架」表示，先前戰鬥中曾殺死84名瓦格納集團僱傭兵、47名馬利士兵（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

位於西非的內陸國家馬利持續爆發內戰，其中信奉伊斯蘭教的半遊牧民族「圖阿雷格人」占多數的支持獨立團體，日前在馬利北部靠近阿爾及利亞邊境的村莊遭到軍政府發動空襲，這場空襲卻造成21名平民死亡，其中包括11名兒童。

馬利北部的反政府游擊隊聯盟「阿扎瓦德人民保衛戰略框架」（CSP-DPA）是由圖阿雷格人占多數的團體所組成的聯盟，他們為馬利北部的獨立建國而戰，因此又被稱為阿扎瓦德（Azawad）。

根據《美聯社》，該聯盟發言人日前聲稱，當地時間25日馬利政府軍針對馬利北部、靠近阿爾及利亞邊境的村莊Tinzaouatine發動無人機空襲，造成當地21名平民死亡，其中包含11名兒童。一旦消息獲得證實，則將會是馬利軍政府和該組織去年達成的和平協議破裂以來，無人機所造成最多平民死亡的一次。

聯盟在一份聲明中指出，25日政府軍的襲擊目標是一間藥鋪，隨後又進行幾次襲擊，目標是聚集在最初受損地點附近的人群。

聯盟發言人拉瑪丹（Mohamed Elmaouloud Ramadane）在簽署的聲明表示，「這些『犯罪襲擊』造成21名平民死亡，其中包括11名兒童和藥舖經理，以及造成數十人受傷，還有巨大的物質損失。」

馬利共和國的武裝部隊「馬利武裝部隊」（Malian Armed Forces）則在國營電視台播出的聲明中，證實了上述空襲，「武裝部隊總參謀部證實，2024年8月25日在廷扎瓦滕（Tinzaouatine）地區發動空襲，這些精確打擊的目標是恐怖分子。」

報導指出，幾周前（約8月2日），馬利軍政府軍隊和來自俄羅斯的傭兵「瓦格納集團」，慘遭圖阿雷格人叛軍和與蓋達組織有關的「伊斯蘭與穆斯林支援組織」（Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin）武裝分子擊敗。

摩洛哥智庫新南方政策中心高級研究員利亞穆里（Rida Lyammouri）表示，「馬利軍隊、俄羅斯顧傭軍在基達爾區（Kidal region，馬利的一個大區）缺乏強大地面力量，因此發動包括無人機在內的空中戰略資產，是他們打擊該地區武裝組織的唯一途徑。

他補充道，「因此，隨著瓦格納集團在馬利北部遭遇重大挫敗後，預計會頻繁發動空襲，平民也在攻擊範圍內，這是一種報復行為。」

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