4大學短報缺額「真理432名最多」　教育部：調減招生名額、扣補助款

▲4所大學短報招生缺額，教育部表示，真理大學短報432名最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學今年首度發生文化大學等4校短報招生缺額離譜狀況。根據教育部統計，真理大學未回流432名最多，其次為佛光大學未回流276名，文大與大葉大學分別為93名、69名。教育部強調，除了去函糾正學校，將調減次一學年度招生名額總量，並扣減大學補助經費與私校獎補助款，依法嚴懲相關人員。

分發入學在8月中旬放榜，包括文大等6所私校的總缺額數都超過200人，其中文大更爆出未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額回流到分發入學招生。教育部進一步清查後，發現佛光、真理、大葉大學等3校也有短報違規行為，教育部隨後發文給4所大學，要求2周內提交調查報告，並追究學校決策人員行政責任。

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為了解實際狀況，高教司本周四（29日）大陣仗前往文大教務處等單位進行查核，了解文大辦理招生與新生註冊等相關作業。而真理大學校長陳奇銘也因此被董事會解除校長職務，並暫由教務長李宜芳任代理校長，之後再選出新校長。

根據教育部清查後統計，今年共有4校招生名額未確實回流，其中以真理大學未回流432名最多，其次為佛光大學276名，文大93名，大葉大學則是69名。

教育部強調，各大學招生事務及名額等屬重大事項，分發入學為考生升讀大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守招生規定。對於學校確實違反招生規定，教育部已去函糾正，後續將作為調減次一學年度招生名額總量及調整繁星推薦及申請入學招生名額比率參據，後續再依情節輕重，扣減大學招生專業化發展計畫補助經費、扣減私校獎補助款，並依法嚴懲相關人員。