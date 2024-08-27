全教總批「身心調適假」草率上路　教育部：試行1學期後滾動檢討

▲新學期起高中職全面推動身心調適假，但全教總批評，教育部行政作業延宕與資訊不明確，恐因此成為校園爭端。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部從113新學年起在高中職全面推動身心調適假，學生每學期可請3天。但全教總批評，教育部在8月21日才完成法制作業發布，行政作業延宕與資訊不明確，恐成為校園爭端。教育部表示，已在8月20日、21日分區辦理全國高中說明會，並從113學年在全國試行一學期，會蒐整實施情形與意見，再共同研議滾動研修注意事項，以利學校落實執行，共同維護學生心理健康。

為協助學生覺察自己情緒，在短期心理不適時平衡身心狀況，教育部在112學年度下學期在42所高中試辦身心調適假。根據教育部規劃，學校所定請假流程辦理，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限，並應出具家長或實際照顧者同意證明，在學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。教育部在7月初增訂「身心調適假」請假別，讓身心調適成為請假事由，並從8月1日起新學期實施。

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不過，全教總批評，本周五（30日）就是學校開學日，但教育部直到8月21日完成法制作業發布，並追溯到8月1日起施行，教育部法制的作業延宕資訊不明確狀況，全教總不禁懷疑教育部全面推行學生身心調適假的誠意與能力，而學校相關作業若未完備，開學後身心調適假極可能又成為校園的爭端之一。

教育部指出，7月30日就「身心調適假實施注意事項」（草案）與各地方政府召開研商會議，對各地方政府施行疑義進行說明。8月21日修正發布相關法後，8月20日、21日分區辦理全國高中說明會，提醒學校依規定配合修正學生請假作業流程，並透過多元管道，落實對教職員、學生及家長宣導。

教育部進一步表示，將邀集曾試辦學校及專家學者組成諮詢輔導小組，協助提供各地方政府及學校推動之諮詢服務。至於「身心調適假」部分，教育部將在113學年試行一學期，蒐整實施情形與意見，與地方政府、學校、有關教師、家長團體及兒少代表等，共同研議滾動研修注意事項，以利學校落實執行，共同維護學生心理健康。