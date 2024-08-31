文化大學遭爆「短報缺額」非首次　教育部大陣仗入校清查

▲教育部本周四大陣仗到文大清查短報招生缺額違規狀況。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學先前放榜，今年首度發生文化大學等4校短報招生缺額的離譜狀況。教育部本周四（29日）出動十餘人大陣仗，前往文大教務處等單位進行查核，更傳出文大從111學年就違規短報。文大證實，教育部派人到文大了解分科測驗招生回流流程，但在註冊與招生方面並未查到不法，校方過往均如實申報。

分發入學在8月中旬放榜，包括文大等6所私校的總缺額數都超過200人，其中文大更爆出未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道200多個缺額回流到分發入學招生。教育部進一步清查後，發現佛光、真理、大葉大學等3校也有短報違規行為，教育部隨後發文給4所大學，要求2周內提交調查報告，並追究學校決策人員行政責任。

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為了解實際狀況，高教司一行十餘人，本周四大陣仗前往文大教務處等單位進行查核，了解文大辦理招生與新生註冊等相關作業，並要求校方配合，提供招生、新生註冊、學籍等資料，同時針對相關單位人員進行晤談。

而文大雖然今年才爆出短報招生缺額，但現在卻傳出，文大從111學年開始就有短報缺額違規狀況。

文大則回應，文大在111學年並無短報情事，過往均是如實申報，但教育部人員前天到文大訪視，了解文大分科測驗招生回流的行政流程。在其他的註冊與招生方面，並未查到不法情事。

▲教育部發出動大陣仗到文大查核短報招生缺額違規狀況。（圖／民眾提供）

教育部證實，本周四邀集專家學者組成訪視小組，針對文大各招生管道名額回流等相關作業，進行實地訪查瞭解。而教育部也已經去函糾正文大，並納入次一學年度調整招生名額總量參據

教育部重申，大學招生事務及名額等屬重大事項，各大學應確實遵守相關規範；經查有違失者，除調減次一學年度招生名額總量、調整各管道招生名額比率外，也將依情節輕重，扣減大學招生專業化發展計畫補助經費、扣減私校獎補助款，並依法嚴懲相關人員。

針對文大等校短報缺額情況，高教工會表示，此一做法不但嚴重影響考生權益，更恐將對大學招生聯合委員會日後的公信力造成難以回復的傷害，工會呼籲教育部必須儘速徹查，還給考生與家長真相之外，更應嚴格追究各校刻意短報缺額主事者的責任。工會也提醒，刻意短報如此重大決定，絕非一般基層承辦人員層級所能決定，呼籲各校切莫將責任推卸給基層行政人員，調查過程中，各校行政高層甚至董事會實際主導決策者，應有道德勇氣承認錯誤、負起全責。