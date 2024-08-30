台語辭典新增「死好、老風騷」等300詞　教育部：蒐集生活用語

▲教育部《台灣台語常用詞辭典》新增300筆詞目，出現「死好」、「老風騷」等罵人詞彙。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

《教育部台灣台語常用詞辭典》近期新增300筆詞目，其中出現「死好」、「老風騷」、「袂見眾」等罵人詞彙，外界質疑教育部收錄標準為何。教育部指出，因為是「常用詞」辭典，故收錄標準是日常生活中的常用詞，且具台灣台語特徵，希望如實蒐集並記錄生活用詞，且收錄詞彙都需要經編審委員審議通過。

《教育部台灣台語常用詞辭典》近期公告新增詞目300筆，包括「爸仔」、「貓神」、「肉燥飯」等詞目，但也出現「死好」、「老風騷」、「袂見眾」、「跋歹筊」等負面用詞，讓外界質疑教育部的收錄的標準為何。

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以「死好」為例，常用詞辭典解釋為「活該、該死」，並引用有人玩股票，「輸甲褪褲（輸到內褲都沒了）」，讓人不禁罵出「你死好啦」，的確相當生活化。

此外，新增的「老風騷」，根據教育部說明，形容年老且好拈花惹草的人，例句則是指責人活到60幾歲還蹔酒家、揣粉味（指喝花酒），「實在是老風騷」。至於「袂見眾」，意思為「見不得人、上不了檯面」。

▲教育部《台灣台語常用詞辭典》新增300筆詞目，竟出現「死好」、「老風騷」等罵人詞彙。（圖／教育部提供）

教育部則回應，《台灣台語常用詞辭典》名為「常用詞」辭典，所以收詞以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主。前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫，並依該資料庫中詞頻（詞彙出現的次數）較高者，列為本典主要詞目。

教育部指出，為了補足文獻疏漏，後期更增加參酌各項台灣台語相關計畫所蒐集的語料，以及各界提供的常用詞建議，希望如實蒐集並記錄生活用詞。至於收錄的詞彙，都需要經過編審委員審議後才能陸續增補，其中包含確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊。