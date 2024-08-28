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高中32次甄選才找到代理教師　校長曝1困境

記者黃翊婷／綜合報導

少子化問題不僅衝擊學校招生，也對教師名額產生影響。新北板橋海山高中國中部開徵英文代理教師，經過32次甄選才找到人；海山高中校長古秀菊坦言，現在徵才最難的是理工科教師，不少人考量到薪資待遇，選擇轉往業界發展。

▼▲新北市國中教師甄選初試今登場，缺考率高達25%，錄取率上升至10.8％。（圖／新北教育局提供）

▲圖為過去新北市國中教師甄選初試畫面。（圖／新北教育局提供）

受到少子化影響的不只偏鄉離島的學校，依據新北市教育局統計，全市有215所國小，學生人數百人以下有49校，占了快四分之一；而113學年度也有多達37校新生人數不到10 人。其實，少子化問題也連帶影響到教師缺額，各縣市學校不敢開正式教師缺額，代理教師薪資低、工作不穩定，大多數代理教師偏向積極轉正或往業界發展。

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根據《中時新聞網》報導，新北板橋海山高中國中部開徵英文代理教師，經過32次甄選才找到人；海山高中校長古秀菊表示，目前還缺高中化學代理老師、國中表演藝術代理老師，最難找到教師的是理工科，由於薪資待遇問題，不少理工科代理教師都選擇往業界發展。

不過，關於學校徵不到人等問題，教育部去年5月31日正式上線「教育人才庫媒合平台」，不僅學校單位可以透過平台媒合找到需要的師資，代理（課）教師也可以迅速找到相關職缺。

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