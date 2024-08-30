里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全　民眾喊讚

▲開學日，里港警分局執行交通疏導勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今（30）日是各國中、國小開學日，各學校門口又恢復了以往的人潮及車流，里港警分局長指示轄區各分駐派出所即日啟動「護童專案」，並藉此宣導交通部即將開始推動的交通安全月活勤，確保學童上下學安全。

這次勤務編排，以警力結合義交、導護志工及老師在轄內各校區交通指揮及疏導，並以交通標語手舉牌方式，宣導家長們行車接送孩童需注意的各項路口交通安全知識；分局長温基興一早也親自帶隊，至轄內各重要路口護童，保障學童過馬路安全的重視，暖心的舉動，使得不少接送孩子的家長，都直呼「有警察真好！」。

里港警分局交通組組長林中安指出，每逢寒、暑假開學日，不少家長就忙著接送小孩上下學，難免造成校園四周混亂，發生交通壅塞情況；為此，這項護童勤務，安排執勤員警及義交，加強交通疏導及安全維護，提升見警率，除疏導校園四周交通，也希望家長能放心，並提醒家長接送時不要違規停車，遵行現場交通指揮人員的疏導。

温分局長表示，除了針對路口安全及上、下學護童勤務外，警方也加強巡察校園治安熱點區域，防止治安事故發生。另交通部每年9月訂為交通安全月，今年主題是「車輛慢看停、行人安全行」，里港警為響應交通安全月，亦將持續進入校園進行交通「行人安全走、行車慢看停」路口停讓安全宣導，灌輸學童交安知識、預防犯罪及防止被害之正確觀念，喚起學童危機意識，並教導學童應變處置方式，減少並降低遭到危害的可能及傷害，營造一個安全、安心學習環境及上下學安全走廊，讓家長安心及放心。