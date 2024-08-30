國小新學期開學首日南警啟動護童專案　各分局啟動守護學童安全

▲台南市警局於2024年第1學期開學首日啟動「護童專案」勤務，各分局針對轄內214所國小結合民力及志工加強維護學童上學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市警局於2024年第1學期開學首日啟動「護童專案」勤務，各分局總計動員警力349人、協勤民力130人，針對轄內214所國小結合民力及志工加強維護學童上學安全。

台南市警局婦幼警察隊副隊長侯俊誠一早親自率員前往台南市永康區永康國小護童，協助交通疏導，保護學童上學安全。婦幼警察親切地與學童及家長道早安，並發送文具宣導品，傳達「婦幼人身安全」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等重要保護自己的觀念。

警察局局長林國清非常重視犯罪預防，要求所屬單位宣導團積極走入校園，利用警政宣導時機，讓學童學習法治觀念，拒絕毒品誘惑；並將兒少保護防治、兒少性剝削防制及識詐等議題，從校園開始建立正確防護觀念。

一分局，除了各校啟動護童勤務外，還特別派遣婦幼安全、交通安全及預防罪宣導人員選定成立已有27年的崇明國小來擴大執行勤務及宣示性宣導，也特別感謝學校的導護老師及學校成立以來陪伴守護不曾間斷的導護志工團，不論颳風下雨或是烈日凜寒上、下學時都有他們協助學童安全過馬路，交通安全去上學，你們都是孩子最溫暖的守護者。

二分局針對轄內建興國中、忠義國小等七所國中、小學，暑假後開學首日啟動學童上下學安全維護工作，員警在中、小學校門口、家長接送區及周邊重要路口執行學童上下學安全維護勤務，全力加強學校周邊道路交通安全秩序並維護學童家長、學童上放學接送安全。

市警三分局動員各派出所針對安南區國小執行「護童勤務」，於校園周邊安全維護、執行交通疏導，守護學童上學安全，與學童們一起迎接新學期的到來。

四分局於開學第1天即啟動護童勤務，安排適當警力至轄內安平、西門、石門、億載及慈濟等各小學交通較複雜之出入口，配合校園導護老師、志工及學校警衛，於學校周邊道路疏導交通，確保學童安全通行。

五分局「波麗士們」更是一大早就來到學校保護兒童上學安全，本市北區計有文元國小、立人國小、大港國小、公園國小、賢北國小、大光國小、開元國小、成功國小等8所國民小學，約有8000餘名學童，警五分局除規劃由各轄區派出所開學首日護童專案外，更運用校方資源，結合導護老師、志工媽媽及保全等系統建立校園安全網絡，提供學童上學的安心走廊，強化護童專案工作之執行，更進一步和學校教導新生入學的第一課「兒童安全」！

六分局全力投入「護童專案」，在轄區內的7所國民小學展開全面護童勤務。分局的警察同仁們於學校出入口處協助維持交通秩序，並提供學校及學童所需的即時協助，致力於為學童營造一個安全的上學和下學環境。