金門最大國小開學！校門口重機助陣　「不老騎士」載小一新生追夢

▲金門最大國小開學！校門放重機助陣。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

開學啦！金門當地規模最大的小學中正國小為了歡迎188位可愛的小一新鮮人，由今年到任的陳為信校長，領軍中正國小輔導室，規劃了一場別開生面的開學迎新暨祖父母節慶祝活動。一進入校門，就能看見兩台帥氣的重型機車，結合「不老騎士」故事中追逐夢想、挑戰自我的精神，給學童們「重量級」的歡迎儀式。

▲▼中正國小校門放重機助陣，「不老騎士」載小一新生追夢。（圖／記者林名揚翻攝）

中正國小為了提升小一新生入學的適應，以「不老騎士」勇敢追夢的勵志故事為主題，鼓勵孩子們挑戰自我，做好願意嘗試的勇氣，也藉由祖孫世代傳承的精神，落實倫理教育，也融入生命教育，打破傳統觀念對於老年人的刻板印象，邀請帥氣阿公、漂亮阿嬤與可愛的孫輩，和重型機車合影留念。

校長陳為信在開學迎新活動中，除了給予小一新生勉勵與祝福，也致贈實用的開學六禮，分別為：尺─處事有規矩、書本─閱讀好習慣、資料袋─乾淨有條理、橡皮擦─擦掉壞習慣、彩虹筆─迎接彩色的人生、跳繩─健康做事有彈性。

接著邀請小一各班導師，帶領學生走過掛有「青蔥」、「芹菜」、「蘋果」的氣球拱門，期望每位新生入學後都能「聰明」、「勤勞」、「平安」。

▲▼中正國小校門放重機助陣，「不老騎士」載小一新生追夢。（圖／記者林名揚翻攝）

校長也將富有傳統祝福寓意的「滾紅蛋念歌謠」錄製成教學短片，「紅卵遨會正，才會得人疼；紅卵遨會順，讀書才會順」，並由各班導師帶領小朋友滾紅蛋並給予祝福。

中正國小的老師也與學校志工隊成員擔任關主，進行大手牽小手-迎新闖關活動，共分為四個關卡: 校園初巡禮、閱讀齊步走、愛上好習慣、環保小尖兵。

活動目的在於讓孩子認識校園環境，以及了解如何善用學校的社區共讀站借閱書籍，培養閱讀的生活習慣，並學習如何正確上廁所，以及如何做好垃圾分類等。

小朋友掛著快樂的笑臉在校園中穿梭探索，此起彼落的「關主好！」、「謝謝關主！」稚嫩的童聲笑語，讓學校充滿溫馨活潑的氣氛。