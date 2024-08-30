國中小早自習禁考試！今開學教育新制懶人包　高中心理假最多3天

▲今天正式開學，新學年規定，中小學在早自習、午休時間不得考試。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學今（30日）開學。新學期起也有多項新措施開始推動，包括為讓國民中小學教學正常化，明訂明定早自習、午休時間不得考試；另為協助學生覺察自己情緒，在短期心理不適時可以平衡身心狀況，新學期讓高中職學生每學期共可請3天心理調適假，每次請假以半天或1天為單位。

《ETtoday新聞雲》整理新學期教育新規定如下：

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◎國中小早自習、午休禁止考試

為讓國民中小學教學正常化，教育部在今年5月發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，從8月1日起正式施行，明定學校學習評量不得在上午第一節課前的早自習、課間、午休時間或課後輔導時間進行，國三升學模擬考也不可在寒暑假結束後第一周舉行，8月起實施，並要求各地方政府訂定視導計畫，無預警抽查各校及實地視導。

◎高中職「身心調適假」一學期最多3天

繼各大學推動心理假後，教育部為了協助學生覺察自己情緒，在短期心理不適時平衡身心狀況，從112學年度下學期起，在42所高中試辦身心調適假。根據教育部規劃，學校所定請假流程辦理，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限，並應出具家長或實際照顧者同意證明，在學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

教育部已經在7月初增訂「身心調適假」請假別，並從8月1日起的113學年新學期實施。根據教育部規定，高中職學生可以請身心調適假，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限。

◎新版體適能仰臥起坐改「捲腹」、新增「耐力折返跑」

為增進學生體適能檢測之彈性與安全，體育署修正「國民體適能檢測實施辦法」，針對學生體適能的心肺耐力、肌力及肌耐力2項，將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」及新增「漸速耐力折返跑」呼應國際趨勢更新檢測方式，8月1日起正式實施。