柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

▲社民黨台北市議員苗博雅批柯文哲開口就說謊。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

廉檢今（30日）一早搜索民眾黨主席柯文哲住家，柯文哲走出家門前往廉政署時，怒指這是台灣歷史上第一次，在野黨的主席住家、辦公室及中央黨部遭搜索。對此，社民黨台北市議員苗博雅隨後發文打臉，時代力量前黨主席徐永明、統促黨總裁張安樂都曾被搜索過，痛批柯文哲「一開口就說謊吹牛」，昨天拿第三勢力當遮羞布，今天又把所有在野黨拖下水。

苗博雅在臉書發文表示，「一開口又吹牛說謊，這就是柯文哲」，讓被告約談前對媒體發表言論，這是檢調的禮遇，結果柯文哲竟胡扯什麼史上第一次在野黨主席遭搜索。

「黃國昌立委沒有告訴你嗎？」苗博雅說，2020年7月31日，時代力量黨主席徐永明涉貪遭搜索（後來依貪污治罪條例等罪判處7年4月，上訴中）。2018年統促黨總裁張安樂住處及黨部，因張安樂涉嫌收受中國金錢遭搜索，難道柯文哲認為這都是史前時代的事嗎？

苗博雅反問，8月16日柯文哲放話「如果檢調是公平的，就快傳訊我」，現在檢調真的來問了，「你又委屈了？」政治獻金假帳案、木可私人金庫案、不明金流4300萬現金買商辦、京華城案⋯⋯哪個在野黨主席像你有這麼多弊案？有幾個被搜索的政治人物像你，有現場受訪對支持者喊話的禮遇？

苗博雅大酸柯文哲，昨天拿第三勢力當遮羞布，今天要把所有在野黨拖下水，自己都不乾淨的人，憑什麼打著監督的大旗，遮掩自己的國王新衣？！

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