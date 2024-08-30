　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪也被約談　讓她嚇一大跳！游淑慧：沒想過干她什麼事

記者邱晟軒／綜合報導

京華城案擴大延燒！繼國民黨台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京遭羈押禁見後，今（30）日清晨，檢廉大動作搜索前台北市長柯文哲住處，並將柯文哲以《貪污治罪條例》被告身分約談。除此之外，柯文哲妻子陳佩琪也因被列為證人，遭一併約談。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，聽到陳佩琪被約談，「大家都大吃一驚」。

游淑慧今天下午在政論節目《新聞大白話》上表示，今天整件事有一個很微妙的關鍵點在於，柯文哲妻子陳佩琪以證人的身分被約談。游淑慧坦言，聽到這個消息「大家都大吃一驚」。

▲▼柯文哲 陳佩琪 被檢調 廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲夫妻被檢調廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

游淑慧進一步指出，京華城案是一個市政議題，「大家都沒想過關陳佩琪什麼事？」然而，檢廉以證人身分約談她，可能意味著調查中發現了她的角色。游淑慧猜測，這或許與監聽譯文、LINE對話或柯文哲與沈慶京的互動有關，陳佩琪可能在某些關鍵場合現場參與，從而被列入調查範圍，「總之一定有一個陳佩琪的角色，出現在檢調的證據當中。」

游淑慧強調，檢調約談陳佩琪證明了一件事，柯文哲與沈慶京之間的關係絕對不只是泛泛之交。如果兩人之間僅僅是市長與企業老闆的公務往來，根本不會牽扯到市長夫人。

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

台北地檢署針對此案說明，今日清晨已指揮廉政署兵分七路，持法院核發的搜索票，依法對柯文哲住處、彭振聲住所以及民眾黨主席辦公室等地進行搜索。

檢方強調，本次行動僅針對柯文哲個人辦公室，並未涉及民眾黨中央黨部。地檢署同時強調，所有偵查作為均遵守正當法律程序，並嚴格依照「偵查不公開作業辦法」進行，確保偵查過程依法規範，無違反規定的情事。

ET快訊
10天砍逾47萬張！　中信金今再遭外資倒貨逾3萬張
吳奇隆無預警「被節目退賽」：不該跟我商量嗎
民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲
快訊／下班注意「大雷雨灌2縣市」　國家警報再響
快訊／「柯文哲被帶走就包圍地檢」！館長神隱了
快訊／台中漁船離奇翻覆　船長活活淹死
從黨主席變落水狗！蘇一峰「列柯文哲缺點」：別再抹我是柯粉醫師
「阿北加油，我們相信你」　民眾黨新竹代市長、主委力挺柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲明

「柯市府官員索賄」遭影射　林欽榮嗆沈慶京：明白點出人名

「阿北加油，我們相信你」　民眾黨新竹代市長、主委力挺柯文哲

民眾黨籲檢調搜索「勿踰越」　綠委批侵犯檢調獨立辦案權力

陳佩琪也被約談　讓她嚇一大跳！游淑慧：沒想過干她什麼事

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲明

「柯市府官員索賄」遭影射　林欽榮嗆沈慶京：明白點出人名

「阿北加油，我們相信你」　民眾黨新竹代市長、主委力挺柯文哲

民眾黨籲檢調搜索「勿踰越」　綠委批侵犯檢調獨立辦案權力

陳佩琪也被約談　讓她嚇一大跳！游淑慧：沒想過干她什麼事

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

古久保對張趙紘印象深　桃猿盼打造下一個吉力吉撈、陳俊秀

路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

南消參與2024年車禍救援挑戰賽　奪得佳績表現亮眼

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

全台首座！「基隆恐龍AR生態園區」今試營運　9／27前免門票

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

港務公司ESG永續報告書通過國際公司查證　推動永續發展獲肯定

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

政治熱門新聞

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

柯文哲走出家門暴氣怒嗆：台灣史上第一次！　竟然說錯了

柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

檢調搜柯文哲家、柯辦、黨部　民眾黨：切勿有踰越偵查範圍舉動

柯文哲不在家？民眾黨斥假消息　檢調搜柯文哲家已逾2小時

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

LIVE／柯文哲住家遭搜索！　最新現場畫面

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

民眾黨要檢調勿侵害柯文哲名譽　律師轟：法盲瞎挺！

快訊／檢調現身台玻大樓！　上午9時進柯文哲辦公室搜索

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭搜索　台大醫曝老同事「一定擊掌道賀」

柯文哲遭搜索　台大醫曝老同事「一定擊掌道賀」

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳風暴，今（30）日遭檢調帶回偵訊。對此，台大婦產科仁醫施景中就在臉書表示，可惜他沒有在國內，「如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀。」

時力曝當年相似場景　喊話黃國昌找回初心

時力曝當年相似場景　喊話黃國昌找回初心

全黨相信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理黨主席問題

全黨相信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理黨主席問題

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

關鍵字：

京華城案柯文哲陳佩琪國民黨檢調搜索

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面