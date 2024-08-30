陳佩琪也被約談　讓她嚇一大跳！游淑慧：沒想過干她什麼事

記者邱晟軒／綜合報導

京華城案擴大延燒！繼國民黨台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京遭羈押禁見後，今（30）日清晨，檢廉大動作搜索前台北市長柯文哲住處，並將柯文哲以《貪污治罪條例》被告身分約談。除此之外，柯文哲妻子陳佩琪也因被列為證人，遭一併約談。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，聽到陳佩琪被約談，「大家都大吃一驚」。

游淑慧今天下午在政論節目《新聞大白話》上表示，今天整件事有一個很微妙的關鍵點在於，柯文哲妻子陳佩琪以證人的身分被約談。游淑慧坦言，聽到這個消息「大家都大吃一驚」。

▲▼柯文哲夫妻被檢調廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

游淑慧進一步指出，京華城案是一個市政議題，「大家都沒想過關陳佩琪什麼事？」然而，檢廉以證人身分約談她，可能意味著調查中發現了她的角色。游淑慧猜測，這或許與監聽譯文、LINE對話或柯文哲與沈慶京的互動有關，陳佩琪可能在某些關鍵場合現場參與，從而被列入調查範圍，「總之一定有一個陳佩琪的角色，出現在檢調的證據當中。」

游淑慧強調，檢調約談陳佩琪證明了一件事，柯文哲與沈慶京之間的關係絕對不只是泛泛之交。如果兩人之間僅僅是市長與企業老闆的公務往來，根本不會牽扯到市長夫人。

台北地檢署針對此案說明，今日清晨已指揮廉政署兵分七路，持法院核發的搜索票，依法對柯文哲住處、彭振聲住所以及民眾黨主席辦公室等地進行搜索。

檢方強調，本次行動僅針對柯文哲個人辦公室，並未涉及民眾黨中央黨部。地檢署同時強調，所有偵查作為均遵守正當法律程序，並嚴格依照「偵查不公開作業辦法」進行，確保偵查過程依法規範，無違反規定的情事。