柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

▲柯文哲被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

廉檢今（30日）一早搜索民眾黨主席柯文哲住家，柯文哲走出家門前往廉政署時，怒指這是台灣歷史上第一次，在野黨的主席住家、辦公室及中央黨部遭搜索。然而，時力前黨主席徐永明、統促黨前黨主席張安樂同樣也曾被搜索過，時力黨主席王婉諭感嘆，極其相似的場景，截然不同的處理方式，第三勢力不代表永遠不會犯錯，但犯錯了，就要用高標準檢視自己，希望台灣民眾黨，甚至是曾經歷此情此景的黃國昌召集人，記取教訓、找回初心、徹底反省。

柯文哲今上午遭到廉檢搜索住處，步出住所的第一句話，高喊「我是台灣史上第一個遭到搜索的在野黨主席」。對此，王婉諭表示，做為時代力量此刻的黨主席，「我要告訴柯文哲：你錯了，你不是。」

王婉諭指出，同樣在四年前選後的夏天，本黨前主席徐永明，也因為涉案遭搜索、帶回偵訊，當時自己還是上任不到半年的政治新鮮人，但當下所感受到的壓力、衝擊，至今無法遺忘。

王婉諭直言，但面對如此嚴峻的問題，當下唯一的一條路，就是解決，時代力量在2020年8月1日當天，立即解除徐永明的職務，由代理主席邱顯智向社會致歉，並將全案移送紀律委員會啟動調查。

王婉諭指出，即便本案時至今日仍未判決定讞，但作為第三勢力的政黨，「我們沒有資格讓支持者失望，更沒有理由和藍綠比爛，否則我們就是在消耗社會的信任」。

近乎同樣的場景，王婉諭表示，現在卻看到台灣民眾黨，接連兩天，選擇以荒腔走板的態度，來面對接連發生的外界質疑。面對政治獻金案，明明是同一組人，卻一方面左手給右手錢，另一方面卻又左手打右手，相互提告搶錢。面對補助款買商辦，一下宣稱是為了黨團辦公，一下又胡扯放在自己名下比較能被監督。

王婉諭進一步抨擊，面對黨部遭到搜索，民眾黨不願尊重司法調查，反而大力批判檢廉，煽動輿論，傷害司法的公信力，面對黨主席涉入貪汙圖利案，不僅拿不出檢討作為，還在記者會上鞏固領導中心，全黨挺一人，全體大喊柯P加油，這不是面對問題的態度，也不是人民所期許的新政治。

王婉諭直言，民眾黨這種荒腔走板的作為，完全不能代表第三勢力的價值！信任的累積需要很長一段時間，但摧毀只要一瞬間，時代力量犯過錯，但一直深知自己的使命。民主的深化與進步，不能半途而廢，更不能雙重標準，希望台灣民眾黨，甚至是曾經歷此情此景的黃國昌召集人，記取教訓、找回初心、徹底反省，不要讓第三勢力的招牌，繼續淪為臭不可聞的遮羞布。

▼時力解析柯文哲競總、木可公司金流，就是同一組人的左右手而已。（圖／時代力量提供）