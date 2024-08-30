柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

記者陳家祥／台北報導

檢調今（30日）上午赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等處搜索。經過4小時的搜索後，柯文哲在律師的陪同下現身家門外，強調自己坦蕩，並要執政當局清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作。隨後柯文哲在一陣混亂中坐上自己的白色座車，而非檢調人員的公務車，前往廉政署接受偵訊。

在經過4個小時的搜查後，約在11點50分左右，檢調的車輛先一步開來柯家的前方待命，隨後柯的座車接著移動。接著柯文哲在律師的陪同下，現身住家社區大門，現場瞬間引起一陣騷動，記者爭相擠上前去提問、拍攝，場面混亂到連柯文哲都出聲，要求大家安靜，讓他講話。

過程中，檢調與廉政人員一開始走出社區時，便試圖要請柯文哲先上車，但柯文哲未聽從、直接說「不是，讓我來講話」，檢、廉人員則被媒體推擠到一旁，隨後柯便開始針對被搜索事件發表談話。

柯文哲一臉嚴肅表示，今天是台灣歷史上第一次主要在野黨的黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，「我非常坦蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」。他說，還是希望台灣司法可被信任，「既然做了，就要說明今天有怎樣證據、合理理由要搜索中央黨部、個人住家跟辦公室，他們要說明」。

接著，柯文哲緩步走向自己的白色座車，過程中現場媒體爆發嚴重推擠衝突，還與現場維持秩序的警察發生口角衝突。隨後柯妻陳佩琪出現，她手裡拿著袋子，媒體一看見她一窩蜂跑上前包圍陳，不斷問她隨身攜帶的是衣物嗎？是有要準備去美國嗎？只見陳緊抿著嘴不發一語，在旁人協助下走到座車處上車，一起陪同柯文哲前往廉政署。

▲民眾黨主席柯文哲住家遭檢調搜索後，步出家門前往廉政署訊問。（圖／記者陳家祥攝）