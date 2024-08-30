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柯文哲遭搜索　名醫曝台大老同事心情：一定會互相擊掌道賀

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳風暴，今（30）日遭檢調帶回偵訊。對此，台大婦產科仁醫施景中就在臉書表示，可惜他沒有在國內，「如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀。」

施景中下午近3點在臉書發文，「網路上一片歡呼聲，許多朋友私訊互相走告，可惜我沒有在國內。如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀。」

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看到柯文哲媽媽說，「我的孩子絕對是清白的，檢調可以去問他的學校，他高中大學的時候也是規規矩矩的。」施景中就表指出，其實如果問老師，以前老師給他們的評語，大多都是「殊堪嘉許」、「堪為表率」之類的，「真要問一個人的品德如何，應該還是要問 #學校的同學、或 #醫院裡頭的同事。」

他就說，「今天這種情景，大概像 #麟洋配獲得奧運金牌，全民歡騰的狀況可以比擬。（林郁婷拿金牌是半夜，當時大街小巷沒有這麼熱鬧）」，還聽說有人擺流水席、發雞排，「我只好旅館裡，開罐啤酒來慶祝。」

另外，施景中24日曾在臉書貼出柯文哲受訪的畫面，並以「師父」稱呼柯表示，「當年師父說，當醫生其實沒有那麼好賺。於是他選市長，我們搶著捐錢給他，光我們台大醫院醫師就不知道捐了多少錢。」

施景中指出，而現在弊案爆發後，師父改口說，「我們不用裝窮，本就買得起1億的房子」，當年他也說「強者不屑說謊」，到底他不是強者？還是這句話本就是謊言？更提到「台大醫院裡，我認得有很多的醫師夫妻檔，工作一輩子，我還沒看到誰有辦法買1億的房子。」

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